Uomini e Donne/ Oggi, 1 novembre, non va in onda: i dettagli sulla programmazione

Uomini e Donne, oggi 1 novembre 2017 va in onda? Cambia la programmazione di Canale 5: il dating show condotto da Maria De Filippi non va in onda e lascia il posto ad un film

01 novembre 2017 Anna Montesano

Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne. Alle 14.45 su Canale 5 oggi non ci sarà il consueto appuntamento con i protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi, nè con quelli del Trono Classico nè tantomeno con dame e cavalieri del Trono Over. Oggi, 1 novembre 2017, Uomini e Donne non va in onda in quanto giorno festivo. Per la festività di Ognissanti Canale 5 nel suo primo pomeriggio cambia programmazione e vede in onda il fil "Cy of angels - La città degli angeli" che sarà però seguito dai programmi consueti della settimana e quindi dalla striscia dedicata al Grande Fratello Vip 2 e da Pomeriggio 5 in diretta con Barbara D'Urso.

UOMINI E DONNE, QUANDO TORNA IN ONDA?

Non preoccupatevi però perchè Uomini e Donne va in vacanza soltanto per un giorno: giovedì 2 novembre lo show torna in fatti in onda normalmente. Potrebbe essere ancora la volta di dame e cavalieri del trono Over di andare in onda. Il pubblico sembra apprezzare particolarmente i nuovi protagonisti di quest'anno ma anche quelli ben più noti, in particolare Gemma Galgani che sta vivendo una seconda giovinezza. La dama è infatti corteggiatissima e ha iniziato a frequentare nuovi cavalieri giunti in studio proprio per conoscerla, come l'ultimo arrivato Guido, 54enne che ha manifestato sin da subito un grande interesse per Gemma. Sarà però la volta di un nuovo confronto tra Sossio Aruta e Manila Boff, che purtroppo la scorsa settimana hanno chiuso la loro conoscenza non senza critiche.

