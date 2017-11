VALENTINA PEREGORER E EMA STOKHOLMA/ Le Clubber di Pechino Express verranno messe a dura prova

Valentina Peregorer e Ema Stokholma, le Clubber del reality Pechino Express 2017 sono pronte per una nuova tappa: come viaggeranno questa sera? Lo scopriremo su Rai 2

Valentina Peregorer e Ema Stokholma, le Clubber a Pechino Express 2017

LE CLUBBER DI PECHINO EXPRESS SI CLASSIFICANO SECONDE

Nell'ultima puntata di Pechino Express 2017, le #Clubber non sono riuscite a sconfiggere le temute #Caporali, anche se si sono salvate dal baratro finale. Ema Stokholma e Valentina Peregorer si sono posizionate infatti seconde all'ultimo traguardo, riuscendo a sfuggire per un soffio alla possibile eliminazione. Un particolare da non sottovalutare sia se si considera l'andamento di tutta la gara, sia la strategia più vincente delle #Caporali. La prima prova in particolare non ha messo in mostra le qualità delle due deejay, che sono riuscite a posizionarsi seconde durante la sfida con le shuriken. Procurare il necessario per soddisfare i capricci del Costagotchi, il particolare tamagotchi in versione Costantino della Gherardesca, ha messo invece in difficoltà le due Viaggiatrici e le hanno spinte a cercare l'occorrente in diversi negozi. Anche la sfida con gli yudon le ha viste parzialmente in difficoltà, ma la batosta reale è arrivata durante la corsa su strada, quando le #Clubber hanno perso diverse posizioni e sono arrivate ultime al traguardo parziale, a pari merito con i #Maschi. L'ostacolo si è ripresentato inoltre il giorno successivo, quando Ema e Valentina non sono riuscite a conquistare il bonus della prova vantaggio. La corsa su strada si è rivelata tuttavia essenziale perché le #Clubber riuscissero a schivare l'ultima posizione al traguardo finale. Le due Viaggatrici hanno infatti intuito di doversi affidare ad autiste giovani per ottenere un passaggio con maggiore facilità, riuscendo così a risollevarsi dall'ultima posizione e classificarsi seconde.

EMA STOKHOLMA E VALENTINA PEREGORE: UNA COPPIA FORTUNATA



Ema Stokholma e Valentina Peregorer hanno dimostrato durante la loro permanenza a Pechino Express 2017 di poter arrivare alla tappa finale. Le #Clubber rimangono infatti fra le coppie più forti presenti a questo punto della gara, sia perché sono riuscite a trovare sempre soluzioni immediate ad ogni ostacolo, sia perché la fortuna sembra giocare a loro vantaggio. Solo la parte più ludica dell'adventure game le ha viste parzialmente in difficoltà, mentre la corsa su strada si è rivelata sempre significativa per le vittorie collezionate finora. Le #Clubber devono tuttavia considerare che le #Caporali hanno dei conti in sospeso anche con loro, per via di tanti attriti accumulati durante le tappe precedenti e tolti i #Compositori, rimangono quindi la prima scelta per l'eliminazione scelta dalla coppia avversaria. Ema e Valentina possono comunque dare ancora filo da torcere ai rivali, riuscendo a sfruttare al meglio le loro potenzialità e giocare il tutto per tutto per mantenere la prima posizione durante la fase dell'autostop.

LE CLUBBER: UNA PROVA ARDUA PER LORO

La tappa di Pechino Express 2017 di questa sera vedrà le #Clubber divise per la maggior parte della puntata. Ema Stokholma e Valentina Peregorer verranno infatti unite ad altre squadre, che metteranno a dura prova la loro performance. Non è di sicuro semplice subire uno stop del genere a questo punto della gara, ma sembra proprio che Valentina troverà in Francesco Arca un valido alleato. In realtà, in base a quello che abbiamo visto finora, è possibile che la deejay riesca a risollevare le sorti del Viaggiatore dei #Maschi, come è già avvenuto in tappe precedenti. Ema invece dovrà gareggiare con Edoardo Manozzi dei #Compositori ed è possibile che insieme, la neo coppia riesca a mettere in atto una strategia con maggiore mordente, data la somiglianza degli intenti fra i due concorrenti. Il promo purtroppo non ci ha rivelato che cosa succederà alle #Clubber durante la puntata, anche se a giudicare dal sorriso di Francesco, nella fase in cui giocherà con Valentina, è possibile che la coppia delle deejay riesca a riportarsi sulle prime posizioni anche questa volta.

