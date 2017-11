VANESSA INCONTRADA/ "Nella vita è molto meglio restare imperfetti piuttosto che non veri!" (Matrix)

L’attrice e conduttrice televisiva spagnola Vanessa Incontrada questa sera è ospite nella consueta puntata del talk show Matrix in onda sulle frequenze di Canale 5.

01 novembre 2017 Francesca Pasquale

Vanessa Incontrada

AI BOTTEGHINI CON IL FILM DI FEDERICO MOCCIA

Tra gli ospiti della puntata odierna di Matrix figura anche l’attrice e conduttrice spagnola Vanessa Incontrada. Un personaggio del mondo dello spettacolo molto amato dal pubblico che proprio in questi giorni torna protagonista anche al cinema con il nuovo film di Federico Moccia intitolato Senza campo. Una pellicola in cui si parla della ormai cronica dipendenza dei ragazzi da internet e dal mondo dei social. In una recente intervista rilasciata al portale SpettacoloMania.it, la Incontrada ha voluto raccontare il proprio personaggio e più in generale la trama del film: “Laura è una donna molto semplice che ama la sua famiglia e il suo uomo ma la sua vita non ha più emozioni e quando non abbiamo emozioni è un grande guaio io ad esempio vivo di emozioni e non potrei fare diversamente o morirei, anche per questo faccio questo mestiere”.

VANESSA INCONTRADA DAL 20 NOVEMBRE SU RAI 1 CON ‘SCOMPARSA’

Vanessa Incontrada tornerà molto presto protagonista anche sul piccolo schermo. Infatti, a partire dall’ormai prossimo 20 novembre nella prima serata di Rai 1 verrà mandata in onda la nuova fiction Scomparsa, nella quale l’attrice spagnola sarà al fianco di Giuseppe Zeno per un format di genere drammatico. Nel nuovo anno inoltre la Incontrada si farà apprezzare nella seconda stagione della fortunata serie Non dirlo al mio capo, nella fiction Il capitano Maria e nella trasmissione Dance Dance Dance. In attesa di poterla apprezzare in tutti questi nuovi lavori, vi ricordiamo come in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano (clicca qui per saperne di più) Vanessa Incontrada abbia toccato vari argomenti partendo dalla questione dei chili in eccesso sottolineando come nella vita sia molto meglio restare imperfetti piuttosto che non veri. Nello specifico l’attrice ha voluto ricordare i consigli che un grande regista come Pupi Avati le ha dato nell’ambito interpretativo pregandola di non frequentare corsi di recitazione per evitare alterazioni del suo essere.

ANCHE STILISTA DI SUCCESSO

Vanessa Incontrada non è soltanto un’apprezzata attrice, conduttrice televisiva e più in generale showgirl, ma anche una ottima stilista che poco alla volta si sta ritagliando il proprio spazio in un mondo molto competitivo. In occasione della presentazione della Capsule Collection Incontrada ha parlato di questa sua esperienza nella moda evidenziando come sia molto gratificante e stimolante per lei: “Ho cominciato come modella poi come testimonial ma il dietro le quinte è ancora meglio, mi piace scegliere le stoffe, confrontarmi con il direttore creativo e il suo staff. Capsule funziona? Perché c’è semplicità, tutto quello che si è visto in passerella è quanto serve a me e quindi a una donna normale che lavora, ha famiglia e vuole essere bella e femminile”. Insomma, l’artista spagnola è sempre più donna di successo.

