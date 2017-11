Wanda Fisher vs Carmen Di Pietro/ Dalla lite in tv alla pace: la showgirl a lezioni di canto (Pomeriggio 5)

Wanda Fisher e Carmen Di Pietro di nuovo protagoniste a Pomeriggio 5 per la polemica "musicale" dei giorni scorsi. Il caso è scoppiato a causa delle rivelazioni del vulcanico Cristiano Malgioglio, che nella casa del Grande Fratello Vip ha indicato la sosia di Ivana Spagna, nota soprattutto come corista dei brani del compianto Lucio Battisti e della celeberrima bollicine di Vasco Rossi, come la vera interprete del brano Imagination. Quindi Wanda Fisher avrebbe prestato la voce a Carmen Di Pietro. L'ex signora Paternostro ha sempre negato tale circostanza, replicando duramente alla cantante tornata alla ribalta su Canale 5. Oggi però potrebbero sancire una sorta di tregua a Pomeriggio 5, perché pare che Wanda Fisher abbia deciso di dare delle lezioni di canto a Carmen Di Pietro, che non aveva nascosto nelle precedenti apparizioni da Barbara d'Urso di non avere le doti per cantare. Dopo tante liti in diretta le due esuberanti signore hanno deciso di fare pace?

CRISTIANO MALGIOGLIO TRA WANDA FISHER E CARMEN DI PIETRO

Tornata alla ribalta, Wanda Fisher si è presentata con il nuovo brano Sierra Sierra, che le è stato composto da Marco Ferracini, il quale è arrangiatore di Cristiano Malgioglio e della recentissima hit "E mi sono innamorato di tuo marito". Questa canzone, che ha una versione italiana dal titolo "Il ballo del segà segà", nell'originale versione ballo di gruppo è interpretata dall'artista Sierra. Si tratta di un brano che è già molto famoso in rete grazie ai tantissimi video di scuole di ballo italiane e straniere con le loro coreografie. In ogni caso Carmen Di Pietro non ha preso bene la rivelazione di Cristiano Malgioglio all'interno della casa del Grande Fratello Vip: «Lui ce l'ha con me per determinate situazioni che sono successe in Spagna e si è vendicato così.», ha dichiarato al settimanale Mio. Queste incomprensioni passate hanno provocato ruggini che hanno minato la loro amicizia e la loro collaborazione lavorativa.

