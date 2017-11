AMERICAN HORROR STORY 7/ Anticipazioni del 10 novembre 2017: Ally arrestata per una strage

American Horror Story 7, in prima Tv assoluta su Fox

AMERICAN HORROR STORY 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 10 novembre 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di American Horror Story 7, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Assassino del midwest". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Bob (Dermot Mulroney) contesta a Berverly (Adina Porter) un'eccessiva cruenza per i suoi servizi e non si spiega come faccia ad arrivare sul posto addirittura prima delle autorità. Aggiunge inoltre durante il loro scontro verbale che deve terminare il supporto televisivo a Kai (Evan Peters), per via delle sue ideologie politiche da folle e diventa ancora più furioso quando la giornalista gli ricorda quale rapporto avesse con la reporter morta. Bob decide quindi di licenziarla. In seguito, Kai organizza una riunione fra tutti i suoi adepti, fra cui è presente anche il cameraman di Beverly, che dimostra una forte titubanza verso le loro azioni. Kai decide alla fine di uccidere Bob per evitare ulteriori ostacoli e vengono raggiunti in seguito anche da Ivy (Alison Pill). Dopo aver avuto un incubo ed essersi ferita, Ally (Sarah Paulson) si presenta ancora dal suo terapeuta, a cui confida il recente abbandono della moglie. Quella notte, Kai ed il resto della setta si introducono a casa di Bob e lo picchiano duramente, per poi scoprire che nasconde uno schiavo sessuale in soffitta. Kai decide di ucciderlo comunque, nonostante le opposizioni di RJ (James Morosini), ed in seguito elimina anche il giornalista. Dopo aver finto di essere arrivata sul posto per prima, Beverly decide di trasmettere il video integrale della morte del suo ex capo fingendo di averlo ricevuto in forma anonima. In seguito discute con Kai dell'omicidio compiuto e della setta, lamentandosi della poca professionalità degli altri. La reporter è inoltre convinta che potrebbero recuperarli tutti se toglieranno l'anello debole del gruppo. Un mese prima, RJ cerca di opporsi all'omicidio della coppia che Kai ha voluto rinchiudere nelle bare. Nel presente, Beverly decide di uccidere il cameraman, mentre Ally continua a sorvegliare il quartiere e la casa dei vicini. Nota così Harrison (Billy Eichner) aggirarsi in modo nervoso in casa propria e trasportare all'interno un sacco sospetto, per poi baciare il detective Samuels (Colton Haynes). Approfittando della distrazione dei due uomini, Ally decide di introdursi in casa di Harrison e trova Meadow (Leslie Grossman) ancora viva all'interno di una buca presente in garage. La donna tuttavia fugge terrorizzata verso la propria abitazione e si barrica all'interno, per poi avvisare la Polizia di quanto ha visto. Dato che i centralini sono occupati, Ally contatta Ivy e la prega di raggiungerla, ma Meadow riesce a fuggire e si presenta alla porta della vicina, pregandola di farla entrare. Ancora all'esterno le confida che la setta è governata da Kai e che ne fanno parte tutte le persone che conosce, Ivy compresa, prima di essere portata via da Harrison. Alcune ore prima, Ivy raggiunge il resto della setta per festeggiare il nuovo successo di Kai, che grazie ai clown è salito di diversi punti. Visto che devono dimostrare tutti la loro forza e unità, il leader impone al resto della setta di uccidere RJ e di assestargli dei colpi con una sparachiodi a turno, convinto che li tradirebbe non appena possibile. Ore dopo, Beverly convince Kai a raccontare la sua vera storia e scopre che Rudy (Cheyenne Jackson) è suo fratello maggiore.

ANTICIPAZIONI DEL 10 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 6 "ASSASSINO DEL MIDWEST"

Ally decide di cambiare idea e di aiutare Meadow a sfuggire alla setta di Kai, scoprendo che in passato la donna ha avuto una relazione con lui. I loro rapporti sono finiti però quando ha scoperto che Kai ha circuito tutti i membri della sua setta con la stessa modalità. Dato che Meadow rappresenta una prova, Ally decide di portarla da Rudy perché gli riveli tutto. Nel passato, Kai affronta un'avversaria nella sua corsa verso le elezioni politiche, Sally Keffler, che diventa così la sua nemica principale. Dato che non tollera che una donna possa batterlo, decide di sfruttare la setta per ucciderla. Diverse settimane dopo, Meadow inizia a sparare contro una folla presente ad un evento politico in piazza ed infine si uccide. L'azione tuttavia ricade su Ally, ritrovata dalle autorità con la pistola di Meadow.

