Aida e Jeremias a letto insieme /Rodriguez si dichiara: lei risponde con un "mi piaci" (GF VIP 2)

Aida e Jeremias e letto insieme: la venezuelana perde un gioco e finisce sotto le coperte con l'argentina. Dopo la dichiarazione di lui, anche lei ammette di provare qualcosa.

10 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Aida Yespica e Jeremias Rodriguez

Un’altra coppia potrebbe nascere nella casa del Grande Fratello Vip 2017 soprattutto se il pubblico deciderà di non eliminare Jeremias Rodriguez, in nomination con Raffaello Tonon, Cristiano Malgioglio, Luca Onestini e Giulia De Lellis. Jeremias, infatti, è sempre più vicino ad Aida e, nelle scorse ore, c’è stato un clamoroso sviluppo che potrebbe dare il via a importanti novità. Jeremias, infatti, dopo essersi allontanato un po’ dalla Yespica che ha cercato di capire cosa fare della sua storia con Geppy Lama che, dopo averla lasciata in diretta tv è tornata sui suoi passi, ha deciso di vuotare il sacco e svelare alla bella venezuelana quelli che sono i suoi veri sentimenti. “Non siamo bambini, prima per me era un gioco, adesso non lo è più. Te lo dico così anche tu sai cosa fare”, ha dichiarato Jeremias. Aida cerca di capire e chiede: “Quindi tu hai sempre scherzato dall’inizio?”. Jeremias le fa capire che inizialmente era un gioco, ma che ora prova dei veri sentimenti nei suoi confronti. Tra Aida e il fratello di Cecilia, dunque, il rapporto sta diventando più importante.

AIDA E JEREMIAS A LETTO INSIEME

Dopo la dichiarazione “d’amore” di lui, Aida e Jeremias si sono sfidati nel gioco dei tappi. L’arbitro della partita è stato Ignazio che ha deciso anche il premio per il vincitore. “Se perde Aida... dormite insieme", ma la modella non ci sta. La Yespica, però, perde la partita e decide di rispettare quanto stabilito dall’arbitro. Aida e Jeremias, così, hanno dormito insieme. I due hanno parlato a lungo, si sono scambiati sguardi intriganti e la Yespica, secondo quanto rivela il portale Bitchyf, sul braccio di Jeremias, con le mani, avrebbe scritto: “tu mi piaci”. Tra i due, però, non sarebbe successo altro. Dormire insieme, però, potrebbe essere il primo spunto per un’ulteriore evoluzione del rapporto. I due sudamericani si piacciono: anche gli altri inquilini della casa lo hanno capito. Entro lunedì sera, dunque, succederà qualcosa di importante?

