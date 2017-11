Alessandro D'Amico/ La scelta di Alex Migliorini è al settimo cielo (Uomini e Donne)

Alessandro D'Amico è la scelta di Alex Migliorini: il corteggiatoredi Uomini e Donne al settimo cielo dopo aver conquistato il cuore del tronista veronese.

10 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Alessandro D'Amico

Alessandro D’Amico non potrebbe essere più felice. Il corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, ha concluso nel migliore dei modi la sua avventura alla corte di Alex Migliorini. Il tronista veronese del programma di Maria De Filippi, nell’ultima registrazione del trono classico, ha spiazzato tutti scegliendo la persona che gli ha rubato il cuore. La scelta di Alex è ricaduta proprio su Alessandro con il quale, sin dalle prime esterne, aveva creato un rapporto speciale. Da parte sua, Alessandro non aveva mai avuto dubbi sui sentimenti provati per Alex. Più volte, infatti, sui social, ha pubblicato post con cui non solo ha lanciato dei messaggi al tronista ma lo ha anche invitato a scegliere il prima possibile. Alex ha così accontentato Alessandro che ha scelto dove aver trascorso con lui una fantastica esterna ad Ischia. Una coppia che piace molto ai fans di Uomini e Donne che ora aspettano solo di poter vedere il prima possibile in onda con la fatidica puntata della scelta.

LA GIOIA DI ALESSANDRO

Alessandro D’Amico si gode così l’amore di Alex Migliorini. I due non potranno mostrarsi insieme sui social fino a quando non verrà trasmessa la puntata della scelta. Alessandro, però, ha trovato comunque il modo per far sapere ai fans di essere davvero felice. “Non potete capire quanto sono felice!”, ha scritto su Instagram Stories Alessandro che ha accompagnato le parole con un cuore tenuto tra due mani e un topolino, nomignolo con cui D’Amico è solito chiamare Alex. L’ex tronista e l’ex corteggiatore, dunque, sono felici di poter finalmente vivere la loro storia lontani dai riflettori. I due sono pronti a viversi e a dare vita ad una storia bella e importante. Una scelta che ha emozionato non solo Alessandro D’Amico che aveva sempre creduto nel lieto fine ma anche tutti i presenti in studio.

