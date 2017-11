BEAUTIFUL / Thomas confessa i suoi sentimenti: si è innamorato di Sally (Anticipazioni 10 novembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 10 novembre: Thomas confessa i suoi sentimenti a Sally proprio quando lei è pronta a chiudere la loro relazione. La convincerà a cambiare idea?

10 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Beautiful torna oggi su Canale 5 a partire dalle ore 13:40 ovvero al termine della telenovela spagnola Una Vita. Sarà una puntata quasi completamente caratterizzata dalla decisione di Sally di lasciare Thomas. Sollecitata dalla nonna Shirley, la rossa stilista non potrà proseguire in questa relazione e allo stesso tempo proseguire nel tentativo di boicottaggio dei modelli della Forrester Creations. Sarebbe infatti un duro colpo per Thomas apprendere che la sua stessa fidanzata lo ha tradito, rubando nell'azienda di famiglia. Per questo a Sally resterà solo una possibilità ovvero porre fine a quella frequentazione che per lei è diventata sempre più importante. Decisa a sacrificarsi per il bene della Spectra Fashions, Sally inviterà l'amato al 'Giardino' per informarlo del loro triste destino. Poco dopo, infatti, gli annuncerà che tra loro non potrà esserci futuro e lo lascerà, senza dargli nessuna spiegazione degna di questo nome.

Beautiful: Thomas non accetta la decisione di Sally

Le parole di Sally non saranno affatto convincenti oggi a Beautiful. Thomas, infatti, non vorrà sentire ragioni e non accetterà la possibilità di porre fine a quella relazione che giorno dopo giorno è diventata per lui sempre più importante. Non solo: convinto che lui e la rossa Spectra possano essere felici insieme, il rampollo Forrester avrà un annuncio che lascerà la stilista senza parole. Le dichiarerà di essersi innamorato di lei e di provare tali sentimenti forse per la prima volta nella sua vita. In presenza di una simile dichiarazione d'amore, come reagirà Sally? Mentre la coppia vivrà dei momenti di confronto, alla Forrester Creations Coco proseguirà il suo ignaro boicottaggio. La sua spilla, che le è stata consegnata da Shirley, comincerà a dare i suoi frutti e a mostrare i primi disegni attraverso il video. E la situazione potrebbe volgere ancor più a favore delle Spectra quando Maya chiederà alla stagista di poter indossare tale gioiello...

