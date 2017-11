BELEN RODRIGUEZ/ La polemica per la sigaretta: nuovo passo falso della showgirl?

Belen Rodriguez, news: la showgirl pubblica una foto mentre fuma una sigaretta e subito esplode la polemica con una lunga serie di critiche dal mondo del web.

10 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez è uno dei personaggi più seguiti nei social network dove vanta milioni di followers: il suo profilo Instagram conta più di sei milioni di fans, ai quali vanno aggiunti i quasi cinque milioni di Facebook. Numeri da capogiro che la stessa showgirl argentina non si sarebbe mai aspettata. Lei stessa in una recente intervista ha precisato di non voler essere un esempio da seguire ma di volersi presentare in modo naturale ai suoi fan. Dichiarazioni comprensibili, ma che comunque non giustificano l'ultimo scivolone commesso dalla conduttrice di Tu sì que vales. In uno dei recenti scatti da lei pubblicati su Instagram, infatti, Belen si mostra in modo naturale con tanto di sigaretta alla mano. Decisamente un grave errore, se consideriamo le gravi conseguenze del fumo alla salute: è questo ciò che pensano i suoi tantissimi fan, assolutamente contrari a questa immagine (clicca qui per vederla).

Belen Rodriguez: la foto che causa nuove polemiche

Gli haters di Belen Rodriguez sono sempre molto attivi, anche quando si tratta semplicemente di commentare una foto in costume o in uno dei normali momenti della giornata. Ma se la modella decide di presentarsi con la sigaretta alla mano, gli rende davvero il compito molto facile. Ecco dunque che a distanza di qualche ora da tale immagine sono tanti i commenti duri rivolti alla conduttrice di Tu sì que vales, anche da parte di chi solitamente la sostiene nel bene e nel male: "Però il fumo no... Diamo il buon esempio!" , " Niente fumo Belen sei bellissima non rovinarti" , "Fumo e’ sinonimo di profonda ignoranza! Dai il buon esempio!" , "Non so perché, ma non è bella foto con la sigaretta. Sarà perché io non fumo." Le critiche verso Belen e il suo vizio del fumo erano esplose già qualche mese fa quando il pilota del volo di ritorno da Ibiza aveva optato per un atterraggio di emergenza a causa di una sigaretta accesa dalla modella e da Andrea Iannone. In quel caso la coppia si era giustificata affermando di essere in possesso di una semplice sigaretta elettronica.

