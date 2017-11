Bake Off Italia 2017/ Anticipazioni undicesima puntata: Promo, chi verrà eliminato? Carlo deluso (10 novembre)

Bake Off Italia 2017 - Dolci in forno, anticipazioni: l'undicesima puntata del reality show sulla pasticceria, traccerà i contorni dei concorrenti che si avvicinano alla finale.

10 novembre 2017 Valentina Gambino

Bake Off Italia 2017

L'undicesima puntata di Bake Off Italia 2017, stringerà ancor di più il cerchio verso la finalissima. Dopo l'eliminazione di Rosalind, il popolo della rete è letteralmente insorto contro il talent show dedicato alla pasticceria. Ed infatti, i fan dei Dolci in Forno, speravano di vedere Malindi che invece, ha sconvolto tutti quanti guadagnando perfino il grembiule blu. Carlo dopo l'eliminazione dell'amica, ha mostrato segni di cedimento, fino a piangere molto per la sua sconfitta. Chi è rimasto in gara in corsa per il titolo di pasticcere amatoriale dell'anno? Oltre a Carlo troviamo Malindi, Benedetta, Christian, Giustina, Luigi e Tony. Stasera, venerdì 10 novembre, andrà in onda la nuova puntata anticipata da uno spot televisivo che non lasciava spazio a molti dubbi. “Alla finale, mancano solo poche infornate… e il clima sotto il tendone diventa sempre più rovente!”, questo si legge sulla pagina ufficiale Facebook. Dai pochi secondi del promo, si intravede una forte insoddisfazione da parte di Carlo che commenta: “Ho fatto una prova del ca…”. Riuscirà il preferito dal pubblico a superare quest'altra prova?

Bake Off Italia, la delusione di Carlo

Bake Off Italia, torna anche questa sera, come sempre sul canale 31 del digitale terreste, in onda su Real Time. Benedetta Parodi sarà pronta a raccontare gli esiti (positivi o meno) delle tre prove, con tanto di eliminazione finale, nuova assegnazione del grembiule blu ed eventuali ospiti. Dopo Malindi che ha conquistato l'ambito camice, chi potrà averlo in questa nuova puntata? Tornerà nelle mani di Carlo? Oppure sarà nuovamente Tony a conquistarlo? I due sono i più accreditati per la finalissima. Con loro, dovevano esserci tutte le possibilità di vedere anche Rosalind ed invece, la donna è stata eliminata tra lo sconforto proprio di Carlo che su Facebook ha commentato: “Ho trovato una risposta all’eliminazione di Rosalind: i giudici per festeggiare i 5 anni di Bake Off si erano sbronzati di brutto”. Precedentemente invece, condividendo uno scatto sempre con l'ex concorrente aveva scritto: "Deluso, solo questo, profondamente deluso...ma ti prometto che questo non è un addio, ma un arrivederci presto".

Tre prove, grembiule blu ed eliminazione: il promo di Bake Off

Insieme a Benedetta Parodi, sotto il tendone di Bake Off Italia – Dolci in Forno, troveremo anche i tre giudici prontissimi per giudicare i manicaretti degli aspiranti pasticceri: Ernst Knam (maestro di cioccolateria), la giornalista Clelia D’Onofrio (da vent’anni direttrice della rivista Il Cucchiaio d’Argento) e l'amata new entry, il pasticcere lucchese di 32 anni Damiano Carrara. Come sempre, ci sarà spazio per le tre prove: tecnica, creativa e Wow. In seguito, dopo l'assegnazione del grembiule blu, ci sarà spazio per il nuovo concorrente eliminato: chi rischia maggiormente? Il promo condiviso dalla pagina ufficiale del programma, mette in evidenza molte criticità da parte di Luigi, sarà lui a dovere abbandonare il famoso tendone delle delizie? Benedetta e Malindi infatti, dopo un esordio faticoso, stanno conquistando del prezioso carburante. Anche Christian sta faticosamente recuperando. Stabile invece, la cucina di Giustina con un perfetto mix tra una mamma ed una zia, con succulenti manicaretti che purtroppo lasciano poco spazio alla perfetta manualità. Per scoprire come si concluderà la puntata di stasera, non vi resta altro che sintonizzarvi nel prime time sul Canale 31 oppure, in alternativa, cliccate qui per visionare il promo.

