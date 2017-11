Cecila Rodriguez e Ignazio Moser fanno l'amore nell'armadio / Video, la passione li travolge (GF VIP 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno l'amore nell'armadio: la regia del GF Vip 2 riprende tutto per pochi secondi e il video diventa immediatamente virale sui social.

10 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Passione alle stelle tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La modella argentina e il sexy ciclista del Grande Fratello Vip 2017 non riescono a resistere alla forte attrazione fisica che provano l’una per l’altro e cercano spesso dei luoghi isolati all’interno della casa per avere un po’ d’intimità. Dopo aver sperimentato la tenda del confessionale, altre tende sparse in giro per casa e aver costruito la capanna dell’amore nella suite che è stata ceduta da Raffaello Tonon, capitano della settimana, la coppia della casa più spiata d’Italia ha deciso di provare anche l’armadio. Tutto è accaduto ieri sera. Mentre le luci erano accese e Giulia De Lellis era in stanza, sveglia e molto vigile, Cecilia e Ignazio si sono lasciati andare alla passione nell’armadio. La scena è stata ripresa dalla regia per pochi secondi. Dopo aver capito cosa stava accadendo, la regia ha cambiato immediatamente inquadratura. Il momento, però, è stato ripreso dai telespettatori e il video che è poi stato pubblicato sui social è diventato immediatamente virale.

CECILIA E IGNAZIO, LA STORIA DURERA’?

Sono passate quasi due settimane da quando è ufficialmente iniziata la storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nonostante la bella argentina continui ad alternare momenti di grande euforia ad altri di estrema tristezza dovuti ai sensi di colpa che prova per il modo con cui ha deciso di chiudere la sua storia d’amore con Francesco Monte, almeno per il momento, tra Cecilia e Ignazio procede tutto a gonfie vele. I due piccioncini cominciano anche a pensare a quella che sarà la loro vita fuori non negando di essere preoccupati dalla reazione della gente. Per il momento, però, si godono il sentimento che è nato improvvisamente all’interno della casa e che li ha letteralmente travolti. I fans che li seguono con affetto sperano che la loro storia continui. Cliccate qui per vedere il video.

