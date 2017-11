DRAGONFLY/ IL SEGNO DELLA LIBELLULA/ Su Rai 2 il film con Kevin Costner (oggi, 10 novembre 2017)

Dragonfly - Il segno della libellula, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 10 novembre 2017. Nel cast: Kevin Costner, Susanna Thompson e Joe Morton. La trama del film nel dettaglio.

10 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 2

NEL CAST KEVIN COSTNER

Dragonfly - Il segno della libellula va in onda su Rai 2 oggi, venerdì 10 novembre 2017, alle ore 21.05. Una pellicola che è stata diretta da Tom Shadyc nel 2002 ed è stata interpretata da Kevin Costner, Susanna Thompson, Joe Morton, Ron Rifkin, Kathy Bates e Matt Craven. Susanna Thompson, l'interprete che veste i panni di Emily Dorrow è noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione in alcune importanti serie tv come Arrow, NCIS - Unità anticrimine e Star Trek: Voyager. La pellicola è stata girata a partire da novembre 2000 e si sono prolungate fino al mese di marzo del mese successivo. Tra le location in cui la maggior parte delle scene sono state girate citiamo Chicago, Arcadia e Foresthill. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DRAGONFLY - IL SEGNO DELLA LIBELLULA, LA TRAMA DEL FILM

Emily Dorrow è una dottoressa specializzata in pediatria che decide di partire alla volta del Venezuela per prestare soccorso sanitario alle popolazione di quelle zone. Purtroppo, la donna rimane vittima di un incidente stradale, anche se il suo corpo non viene ritrovato. Suo marito Joe è distrutto dal tragico evento. L'uomo era totalmente contrario alla partenza di Emily, soprattutto alla luce del bambino che la donna portava in grembo. Joe, in preda alla disperazione più totale, cerca di farsi forza, appoggiato da Miriam Belmont che vive nell'appartamento accanto al suo. Una notte Joe viene svegliato dall'apparizione di una libellula nella sua stanza, l'animale preferito di Emily. L'indomani decide di andare a trovare alcuni pazienti di sua moglie. Uno in particolare è molto grave e poco dopo il suo cuore cessa di battere, Il ragazzo, però, dopo pochi secondi torna in vita raccontando a Joe di essere stato salvato da Emily. Poco dopo anche un altro giovane paziente della donna racconta di aver parlato con Emily. Come se non bastasse alcuni strani simboli rappresentanti dei crocifissi capovolti iniziano ad apparie in casa di Joe. L'uomo crede di impazzire e decide così di rivolgersi ad una religiosa, suor Medeline, che gli conferma che Emily sta tentando di contattarlo. Joe non crede alle parole della suora e decide di vendere la sua casa ed intraprendere un lungo viaggio. Mentre è in procinto di preparare i bagagli alcuni segnali misteriosi gli indicano di raggiungere il luogo esatto in cui Emily ha perso la vita.

© Riproduzione Riservata.