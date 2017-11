Damiano Carrara/ Giudice di Bake Off Italia 2017: sui social il video che ha conquistatole sue fan

Damiano Carrara è il nuovo giudice di Bake Off Italia 2017. Poche ore fa, in attesa della nuova puntata dello show di Real Time, ha sorpreso le sue fan con un video che...

10 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Damiano Carrara a Bake Off Italia 2017

Appuntamento a questa sera con la nuova puntata di Bake Off Italia 2017 e con Damiano Carrara, il nuovo giudice del popolare cooking show di Real Time che anche questa sera affiancherà Clelia D’Onofrio ed Ernst Knam nella gara di dolci più avvincente del piccolo schermo. Nel tendone del giardino di Villa Arnoni, infatti, i concorrenti ancora in gara dovranno sfidarsi nuovamente eseguendo le tre prove previste del format, quella creativa, quella tecnica e quella wow, e ottenere così l'accesso al prossimo duello. In vista della finale Damiano Carrara, con la collaborazione degli altri esperti, dovrà quindi accompagnare Carlo, Benedetta, Giustina, Luigi, Christian, Malindi e Tony alla scoperta dei segreti dei maestri pasticceri, con una serie di prove che metteranno a dura prova i contendenti. Chi, fra loro, merita di approdare all'attesissima sfida conclusiva di questa stagione? Per scoprirlo, l'appuntamento è su Real Time alle 21.10.

LA CLIP SUL PROFILO UFFICIALE

Continua il grande successo di Damiano Carrara, che in qualità di nuovo giudice di Bake Off Italia 2017 ha già ottenuto, sui social, una grande popolarità. Sul suo profilo ufficiale, infatti, continuano a fioccare copiosi i commenti delle sue numerosissime fan, che non perdono occasione di dimostrargli tutto il loro affetto. A mandare su di giri le tante ammiratrici, però, di recente è stato un video condiviso sul suo profilo di Instagram, nel quale è possibile vedere Damiano Carrara esultare nel corso di una puntata di un talent culinario americano (a questo link è possibile visualizzare la breve clip). "Un sorriso che incanta", "Ti amo punto", "Grandissimo Damiano!! Sei stupendo", "Questo incrocio fra inglese e toscano mi uccide. Hai dato vita al "damianese", scrivono le sue fan, che ormai da molte ore sono già in attesa di assistere a quello che è stato definito come il "Damiano Friday".

