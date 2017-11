Fabrizio Frizzi/ Scrive su Facebook dopo il malore: “mi hanno ripreso per i capelli, ringrazio Carlo Conti!”

10 novembre 2017 Niccolò Magnani

Fabrizio Frizzi torna a scrivere suo social

Un enorme sollievo per tutti i fan quando alle ore 11.40 Fabrizio Frizzi è tornato a scrivere sui suoi profili social dopo il grave malore e il timore forte che non potesse tornare più come prima visto il “rumorosissimo” silenzio imposto e voluto dalla sua famiglia e dal suo staff durante la convalescenza. Ora eccolo qui, su Facebook e su Twitter, al grido di “combatto!”: «Cari Amici, Sono felice di potervi scrivere per dirvi che combatto per riprendermi. Prima di tutto devo ringraziare infinitamente i medici dell'Umberto 1° che mi hanno ripreso per i capelli, poi i medici del Sant'Andrea che mi hanno rimesso in piedi e rapidamente sono stati capaci di capire da cosa il guaio era stato generato. Insieme a loro devo gratitudine eterna ai loro infermieri», scrive il conduttore dell’Eredità e volto storico della Rai. Proprio all’azienda pubblica dedica una grossa fetta di ringraziamento, con due menzioni particolari per il direttore Orfeo e per l’amico Carlo Conti: «Naturalmente ringrazio gli amici dell'Eredità e il medico della Dear per la rapidità del soccorso... la Rai intera, il direttore generale ORFEO per la costante vicinanza. Eppoi il fratello Carlo Conti per tutto!».

LE ULTIME CONDIZIONI DI SALUTE

L’affetto non è mai mancato, dalla famiglia ai fan fino alla Rai, e Fabrizio Frizzi sembra davvero volerli abbracciare tutti in questo lungo post dopo settimane di silenzio e di rettore sulle sue condizioni di salute post-ischemia dopo che il 23 ottobre scorso è stato colto dal malore mentre stava registrando una puntata dell’Eredità. Come ha ammesso lo stesso Frizzi, il malore è stato molto serio tanto che i medici hanno dovuto “riprenderlo per i capelli”: «ancora GRAZIE ai miei familiari e agli amici di una vita che mi hanno supportato in maniera incredibile. Grazie a tutti per i messaggi che piano piano leggerò e che mi daranno forza per superare questa brutta avventura. Grazie anche a chi mi ha pensato con affetto senza potermi raggiungere. Un abbraccio a tutti», conclude il suo primo post dopo il malore. Non spiega altro, non dice quanto tornerà in video e quando l’Eredità vedrà concludere la sostituzione d’eccellenza dell’amico Conti, né tantomeno come sta in questo momento: ma quel che c’è di buono è che è tornato a scrivere, a farsi sentire in pubblico, provando a rassicurare i tantissimi preoccupati per la sua drammatica vicenda.

