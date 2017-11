Floriana Secondi / Ritorno di fiamma con l'ex fidanzato Daniele: vacanza romantica alle terme

Floriana Secondi, l'ex gieffina è tornata con il suo ex fidanzato Daniele. L'opinionista di Barbara D'Urso beccata da settimanale Spy in vacanza alle terme

10 novembre 2017 Anna Montesano

Floriana Secondi e l'ex fidanzato Daniele (Spy)

Ritorno di fiamma per Floriana Secondi che è stata beccata con il suo ex in vacanza relax alle terme. Trascorsi tre anni dalla rottura, l'opinionista tv ed ex gieffina avrebbe ripreso la relazione con Daniele Pompilio, imprenditore calabrese a cui è stata legata un anno, precisamente dal 2013 al 2014. I due sono stati beccati mentre si scambiano effusioni a bordo piscina. La rivista Spy ha fotografato i due durante una vacanza relax alle terme. Le immagini sembrano davvero non lasciare dubbi, Floriana e Daniele non resistono a coccolarsi e abbracciarsi. Nelle foto inoltre notiamo che prima lui le bacia il ventre, poi le massaggia le spalle e infine scatta il bacio sulla bocca. La coppia sarebbe quindi pronta ad un nuovo inizio.

RITORNO DI FIAMMA PER FLORIANA SECONDI?

Ricordiamo che La separazione non era stata accolta bene da Floriana che aveva speso parole piuttosto dure nei confronti dell'ex, le ricordiamo: "Daniele è un immaturo. Pensa solo al lavoro, è a caccia di popolarità. Lo odio. E me so’ stufata delle chiacchiere che racconta ai giornali su di noi". La Secondi ha alle spalle già un divorzio con Mirko Fantini, da cui ha avuto il figlio Domiziano. A quanto pare, però, le cose sarebbero cambiate. Ricordiamo che Floriana Secondi fu la La vincitrice della terza edizione del Grande Fratello mentre nel 2004 ha partecipato a un altro reality, La fattoria, conquistando per prima il titolo di personaggio tv ad aver partecipato a più reality. Ora spera di aver ritrovato anche l'amore con Daniele Pompilio, il tempo ci dirà se la coppia tornerà a brillare.

