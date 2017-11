GODZILLA/ Su Italia 1 il film con Matthew Broderick e Jean Reno (oggi, 10 novembre 2017)

Godzilla, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 10 novembre 2017. Nel cast: Matthew Broderick, Jean Reno e Maria Pitillo, alla regia Roland Emmerich. La trama del film nel dettaglio.

10 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST MATTHEW BRODERICK

Il film Godzilla va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 10 novembre 2017, alle ore 23.20. Una pellicola fantascientifica che è stata prodotta nel 1998 per la regia di Roland Emmerich. Si tratta del remake del famosissimo film omonimo diretto nel 1954 da Ishiro Honda. La versione di Godzilla diretta da Emmerich fu la prima a essere interamente prodotta negli Stati Uniti. Tutti i precedenti remake, infatti, sono stati realizzati esclusivamente in Giappone. Tomoyuki Tanaka, il produttore giapponese che ideò il personaggio di Godizilla, morì proprio nel periodo in cui il film di Emmerich era in fase di produzione. Proprio per questo motivo la pellicola è stata dedicata alla sua memoria. Nel cast di Godzilla figurano Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn, Michael Lerner e Harry Shearer. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GODZILLA, LA TRAMA DEL FILM

Un equipe scientifica francese sta svolgendo dei delicati test in una piccola isola della Polinesia. Gli esperimenti però sconvolgono l'habitat naturale dell'isolotto, che è popolato solo da piccole ed innocue iguane. In seguito ai test, gli animali si trasformano ben presto in creature gigantesche e mostruose. Solo un iguana riesce a sopravvivere. Il suo nome è Godzilla. Un gruppo di pescatori avvicinatosi all'isola viene brutalmente attaccato dal mostro e l'unico superstite della strage, poco prima di morire, pronuncia proprio il nome di Godzilla. Il detective Phille Roache, incaricato di scoprire la verità che si cela dietro strage del peschereccio, decide di chiedere aiuto a Niko Tatopulous, un noto biologo di fama internazionale. Niko da diversi anni osserva le mutazioni intercorse sui vermi in seguito all'esplosione della centrale di Chernobyl. Lo scienziato accetta di collaborare. Nel frattempo, Godzilla ha lasciato la sua isola ed è ormai vicino a raggiungere New York. Arrivato in città il mostro scatena il panico nell'intera popolazione. Niko, che nel frattempo è diventato popolare grazie ad un video trasmesso in tv ed all'aiuto della sua ex ragazza, ha compreso la reale natura di Godzilla. Ragionando come un qualsiasi esemplare di iguana, il mostro ha attaccato il peschereccio solo ed esclusivamente per il pesce presente sull'imbarcazione. E così Niko escogita un piano grazie al quale Godzilla esce allo scoperto con l'esercito pronto a catturarlo. Mentre i militari credono di aver definitivamente annientato il mostro, Niko scopre la presenza di quantità straordinarie di pesce che la creatura aveva nascosto nel sottosuolo. La sua paura è che Godzilla si stesse preparando ad una gravidanza. Il pericolo per New York e per il mondo intero è tutt'altro che cessato.

© Riproduzione Riservata.