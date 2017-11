GRANDE FRATELLO VIP 2017 ED. 2/ News dalla casa, Giulia De Lellis commuove: guerra aperta tra i concorrenti

Grande Fratello Vip 2017 ed. 2, news dalla casa: guerra aperta tra il gruppo degli adulti e quello dei giovani, Giulia De Lellis commuove con il suo racconto.

10 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip 2017

Giulia De Lellis continua a regalare toccanti racconti sulla sua vita all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2017. All’inizio della sua avventura, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato il dolore provato per la perdita della zia, morta a causa del terremoto di Amatrice. Nelle scorse ore, la fidanzata di Andrea Damante si è lasciata andare ad un altro sfogo svelando alcuni aspetti inediti della sua vita. Giulia De Lellis ha raccontato di aver avuto un’infanzia molto felice fino al 2009, anno in cui i suoi genitori si sono separati. La De Lellis ha così spiegato di aver attraversato un periodo bruttissimo e di aver vissuto delle cose che i bambini non dovrebbero neanche conoscere. Giulia, inoltre, ha rivelato che, dopo la separazione, non ha più parlato con suo padre. L’anno successivo, fortunatamente, i genitori si sono ritrovati ma Giulia, ancora oggi, non nasconde di aver provato un forte dolore che si porta ancora dentro anche se, fortunatamente, è riuscita a recuperare il suo rapporto con il padre a cui è profondamente legata.

CONCORRENTI DIVISI IN DUE GRUPPI

Nella casa del Grande Fratello Vip 2017, i concorrenti sono divisi in due gruppi. Da una parte ci sono Raffaello Tonon, Cristiano Malgioglio, Daniele Bossari, Lorenzo Flaherty e Luca Onestini e, dall’altra, ci sono Ivana Mrazova, Giulia De Lellis, Aida Yespica, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Jeremias Rodriguez. Ieri sera, il primo gruppo, ha trascorso una piacevole serata nel club gustando una deliziosa cena a base dei piatti tipici della cucina romana offerta dal capitano Raffaello. L’occasione è stata ghiotta anche per discutere delle dinamiche del gioco. Tutti cominciano a non sopportare più l’atteggiamento di alcuni concorrenti del secondo gruppo, in primis quello di Jeremias che è solito attaccare per poi chiedere scusa. Luca, in particolare, è convinto che tutto sia accettabile quando si resta nella sfera del gioco ma quando si tocca la sfera personale, una reazione è fondamentale. La sensazione, dunque, è che nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, i due gruppi si scambieranno le nomination. Nella casa, ormai, è guerra aperta.

