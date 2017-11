Giorgio Mastrota / Quarto figlio per il “re delle televendite”: la compagna è incinta, ecco il nome del bebè

Giorgio Mastrota, quarto figlio in arrivo: ecco la fotografia social che dà l'annuncio ai fan; dopo Natalia, Federico e Matilde, arriva Leonardo, il secondo maschietto.

10 novembre 2017 Valentina Gambino

Giorgio Mastrota

Giorgio Mastrota a 53 anni diventerà nuovamente padre. La notizia è stata condivisa dal conduttore tramite Instagram che, dopo la nascita di Natalia, Federico e Matilde (avuti da tre relazioni diverse), diventerà papà per la quarta volta. Lo scorso 20 luglio proprio Mastrota aveva annunciato della gravidanza della compagna Floribeth, sempre tramite il social network fotografico. “Dai Leonardo… manca poco”, ha scritto il re delle televendite. In questo modo quindi, ha annunciato non solo il sesso del nascituro, ma anche il suo nome. Dopo la nascita di Federico, nella vita di Giorgio Mastrota presto arriverà il secondo maschietto. Il suo quarto figlio dovrebbe nascere entro la fine dell'anno, allietando profondamente il cuore sia della mamma che del suo papà. Nello scatto infatti, il pancione della compagna di Mastrota appare molto evidente. La fotografia è stata condivisa dal conduttore lo scorso 26 ottobre ma la notizia è trapelata solo adesso, dopo circa due settimane di distanza.

Giorgio Mastrota, le avventure del suo “pollicione” in attesa del bebè

Proprio gli estimatori, hanno chiesto al conduttore quando fosse atteso l'arrivo del quarto figlio e Mastrota ha risposto ai commenti affermando che il bambino nascerà a dicembre. A tal proposito il conduttore, dopo la nascita di Matilde nata nel 2013, aveva affermato di non volersi fermare con i figli ed è accaduto proprio così. Giorgio Mastrota è molto apprezzato su Instagram perché posta sempre fotografie con il suo "pollicione" in evidenza. Ed infatti, il conduttore mette in risalto il suo pollice perché ha una forma molto particolare, largo e dalla forma schiacciata. Anche Danny DeVito fa una cosa simile ma il protagonista indiscusso in quel caso è il suo piede. Il mitico ditone di Mastrota sul web è diventato un vero "fenomeno" e il conduttore posta scatti particolari raccontando la sua vita con protagonista proprio il suo pollice. Cliccate qui per vedere lo scatto social (pollice compreso).

© Riproduzione Riservata.