IL MATRIMONIO CHE VORREI/ Su Rai Movie il film con Meryl Streep (oggi, 10 novembre 2017)

Il matrimonio che vorrei, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 10 novembre 2017. Nel cast: Meryl Streep e Tommy Lee Jones, alla regia David Frankel. Il dettaglio.

10 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST MERYL STREEP

Il film Il matrimonio che vorrei va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 10 novembre 2017, alle ore 21.10. Una commedia che è stata prodotta nel 2012 e diretta da David Frankel. Nel cast troviamo alcuni grandi nomi del cinema internazionale come Meryl Streep, Tommy Lee Jones e Steve Carell. Quest'ultimo, che veste i panni del dottor Bernie Feld, è un famosissimo attore comico statunitense. Sono tantissime le sue apparizioni da protagonista in commedia americane di grande successo. Tra queste, citandone solo alcune, ricordiamo Foxcatcher, Anchorman 2 - Fotti la notizia, Cercasi amore per la fine del mondo, Freeheld - Amore, giustizia, uguaglianza e Agente Smart - Casino totale. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL MATRIMONIO CHE VORREI, LA TRAMA DEL FILM

Kay e Arnold sono felicemente sposati da tanti anni e, nonostante il tempo che passa, il loro amore sembra essere più intenso che mai. Ascoltando i consigli di un fantomatico guru delle relazioni sentimentali, però, Kay inizia a realizzare che forse la fiamma della passione tra lei e suo marito si sia lentamente assopita negli anni. E così cerca di convincere Arnold a partecipare a diverse sedute di terapia di coppia tenute proprio da dottor Feld. La coppia, che dorme ormai in due camere separate, dovrà trascorrere un'intera settimana in una località balneare. Arnold in un primo momento si mostra più che mai scettico ma col passare dei giorni capisce quanto la terapia sia importante per sua moglie. Così inzia a seguire alla lettera le direttive del dottor Feld e lentamente il loro rapporta inizia effettivamente a migliorare. I due, dopo tanti anni, condividono lo stesso letto per una notte. Terminata la settimana, Feld comunica loro che la terapia ha sortito ottimi effetti e che i due dovranno proseguire con sedute casalinghe. Tuttavia il rapporto di Kay e Arnold sembra in realtà compromesso, tanto che Kay decide di trasferirsi momentaneamente a casa di una sua amica. Prima che il trasferimento diventi effettivo, però, Arnold finalmente compirà un importante passo di avvicinamento verso sua moglie.

© Riproduzione Riservata.