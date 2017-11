IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata serale 10 novembre: Adela distrutta, la scoperta di Mauricio

Il Segreto, anticipazioni puntata serale 10 novembre: brutto colpo per Adela che deve dire addio ai suoi sogni, Mauricio scopre la verità su Caridad e dice addio a Fe?

10 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Il Segreto

Il Segreto continua a regalare emozioni e colpi di scena al pubblico italiano. La soap opera spagnola è sempre più amata dai telespettatori di canale 5 che seguono sempre con grande interesse le vicende degli abitanti di Puente Vejo. Come ogni venerdì, Il Segreto andrà in onda con un doppio appuntamento su canale 5. Oltre al classico appuntamento pomeridiano delle 16.20, Il Segreto tornerà in onda anche questa sera, alle 21.20 con una puntata imperdibile in cui le tragedie non mancheranno. A Puente Vejo, infatti, non si può mai stare tranquilli e, questa sera, a fare le spese dei perfidi piani di Cristobal Garrigues sarà Adela che vedrà crollare tutti i suoi sogni per i quali aveva lottato tanto. Anche i sogni d’amore di Francisca e Raimundo rischiano di veder saltare a causa del desiderio di vendetta di Cristobal che non ha alcuna intenzione di ritirarsi mentre Beatriz soffrirà sempre di più per la lontananza di Matias che non ha alcuna intenzione di tornare tra le sue braccia. Cosa succederà, dunque, nella nuova puntata serale de Il Segreto? Ecco tutte le anticipazioni.

ANTICIPAZIONI PUNTATA SERALE 10 NOVEMBRE

Mauricio è sempre più convinto che Fe gli stia nascondendo qualcosa. Per scoprire la verità su Caridad parla con Madre Georgina e ha la conferma che Caridad si trova nell’istituto ma non può ricevere visite. Mauricio si scusa subito con Fe la quale, però, non riesce più a guardarlo come prima e decide di prendere le distanze. Adela porta avanti la sua battaglia per le donne e cerca di coinvolgere nel suo progetto anche Gracia e Dolores. Lucia, l’amica di Camila, si fa notare subito per la sua bellezza e il suo carattere forte. Beatriz, invece, soffre tantissimo per la scelta di Matias di non tornare con lei e, nel frattempo, si diverte con le altre ragazze di Puente Vejo facendo preoccupare Emilia. Cristobal viene a sapere che Raimundo e Francisca convoleranno presto a giuste nozze e chiede a Carmelo di mettere una bomba nella chiesa in ci pronunceranno il fatidico sì. Francisca e Raimundo, però, per evitare interferenze da parte di Cristobal, decidono di organizzare il matrimonio lontano da Puente Vejo. Nel frattempo, tutti gli abitanti sono in allarme per l’incendio che ha distrutto la scuola di Adela. La donna è totalmente distrutta per aver perso la sua battaglia. Francisca è convinta che ad appiccare l’incendio alla scuola sia stato Cristobal ma non ha le prove. Anche Carmelo accusa Cristobal ma lui nega. Nel frattempo, nonostante la sofferenza di Beatriz, Matias è sempre più vicino a Marcela.

© Riproduzione Riservata.