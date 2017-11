IL SEGRETO / Cristobal Garrigues vuole impedire le nozze di Donna Francisca e Raimundo (Anticipazioni)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 10 novembre: Cristobal Garrigues vuole impedire le nozze di Donna Francisca e Raimundo e ha una richiesta shock per Carmelo.

10 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Saranno ben due gli episodi de Il Segreto che verranno trasmessi oggi su Canale 5. Il primo andrà in onda a partire dalle ore 16:20, appena dopo la fascia pomeridiana del Grande Fratello Vip 2 mentre il secondo sarà l'atteso appuntamento serale, in programma alle ore 21:20 circa. Si ripartirà dai progetti matrimoniali di Donna Francisca e Raimundo: la coppia non vorrà più aspettare e sarà decisa a realizzare il loro sogno d'amore, dopo una vita di problemi e intrighi. L'idea sarà di organizzare una cerimonia segreta, lontana da Puente Viejo per evitare che Cristobal Garrigues possa intervenire. I preparativi proseguiranno ma ancora una volta la Montenegro dovrà fare i conti con la crudeltà del suo figliastro. Il luogo scelto per il fatidico sì giungerà presto alle sue orecchie e, come temuto dalla Montenegro, Cristobal si preparerà ad organizzare un attentato per fare in modo che non tutto vada nelle modalità previste. La sua idea sarà di nascondere una bomba nella chiesa: raggiungerà l'obiettivo prefissato?

Il Segreto: Cristobal vuole impedire le nozze di Donna Francisca

Nelle due puntate de Il Segreto di oggi, Cristobal Garrigues penserà ancora una volta di usare Carmelo per raggiungere il suo scopo. Leal si troverà infatti costretto ad assecondare i ricatti del suo rivale, per fare in modo che ad Adela e a suo figlio Ulpiano non accada qualcosa di male. Per questo, proprio a lui sarà chiesto di nascondere la bomba nella chiesa in cui Donna Francisca e Raimundo decideranno di celebrare le nozze. Porterà a termine gli ordini di Garrigues? Nel frattempo, Adela sarà più che mai paladina dei diritti delle donne: non solo organizzerà nella sua scuola dei corsi di alfabetizzazione, ma chiederà alle amiche Emilia e Gracia di aiutarla a sostenere questo suo progetto. Molte persone in paese cominceranno a vedere in lei un esempio da seguire, ma improvvisamente qualcosa andrà storto: un incendio divamperà dalle aule della sua scuola...

