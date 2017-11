Justin Bieber e Selena Gomez/ Dopo tanto clamore, arriva il silenzio social: presto l'annuncio ufficiale?

Justin Bieber e Selena Gomez sono di nuovo una coppia anche se preferiscono mantenere il silenzio nei social network in attesa dell'approvazione della famiglia di lei.

10 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Le scorse settimane sono state sorprendente per i fan degli Jelena che mai si sarebbero aspettati un ritorno di fiamma di questa coppia: Justin Bieber e Selena Gomez erano ai ferri corti da tempo, almeno fino a quando la stessa della Disney ha annunciato di essersi sottoposta ad un trapianto di rene a causa della lupus, malattia della quale soffriva da tempo. Da quel momento, il suo ex fidanzato si è reso conto di tenere ancora molto a lei e da lì al riavvicinamento il passo è stato breve. La coppia è stata più volte fotrografata insieme per le vie di Los Angeles, con sorrisi più che eloquenti a dimostrazione di essere molto felice di questa seconda possibilità. Ma dopo avere visto per giorni foto di ogni tipo, ora è sopraggiunto un sorprendente silenzio sui social network: nessuna foto aggiornata appare su riviste e siti web, né tanto meno i due protagonisti di questa chiacchierata love story si esprimono sui propri profili Instagram per annunciare il ritorno di fiamma.

Justin Bieber e Selena Gomez: prosegue il silenzio nei social network

Justin Bieber e Selena Gomez sono tornati insieme? È questa la domanda che continua a rimbalzare da giorni da un sito web all'altro ma che ancora è priva di una chiara risposta. Sembra infatti che la famiglia di lei non approvi affatto questa relazione, considerando i trascorsi non troppi convincenti. Diverso è il caso della madre del cantante canadese e del suo amico Sean Kingston. In una recente intervista, il cantante giamaicano ha raccontato di essere sempre stato convinto che Selena fosse la persona giusta per Justin e di essere stato raggiunto da un recente suo messaggio di aggiornamento sulla questione. Ha infatti raccontato: "Mi ha mandato un DM su Instagram e mi ha scritto -Scrivimi. Scrivimi. Mi manchi-. Mi ha detto che è tornato con Selena Gomez. Credo che in questo momento della sua vita voglia solo circondarsi di persone vere. Io gli dissi che Selena era perfetta per lui e che avrebbe dovuto sposarla. Sai, quando sei giovane possono succedere tante cose....ma ora é tornato con lei e credo voglia solo persone vere accanto".

