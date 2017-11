Kevin Ishebabi e Valeria Vassallo corteggiatori/ Uomini e donne accoglie gieffini ed ex di Temptation Island

La nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne ha regalato ai fan nuovi corteggiatore già noti al grande pubblico: Kevin Ishebabi e Valeria Vassallo

10 novembre 2017 Hedda Hopper

Kevin Ishebabi

Uomini e donne e la nuova registrazione andata in scena ieri pomeriggio in quel di Roma ha regalato tanti colpi di scena ai fan e non solo per via dei tre nuovi tronisti annunciati ma anche per quelli che saranno i nuovi corteggiatori. Se i nuovi tronisti sono già volti noti della tv e del pubblico di Uomini e donne, anche alcuni dei nuovi corteggiatori non scherzano visto che, almeno due di loro, arrivano addirittura dal Grande Fratello e da Temptation Island. In particolare, tra le file dei corteggiatori scesi per un appuntamento al buio con Nilufar Addati e Sara Affi Fella, c'è l'ex gieffino Kevin Ishebabi. Proprio quest'ultimo è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello ed ex fidanzato di Jessica Vella, una delle gemelle più discusse dei reality show.

VOLTI NOTI SUL TRONO E TRA I CORTEGGIATORI

Anche il parterre femminile rinfoltito per l'arrivo sul trono del catanese Nicolò Berti, prevede la presenza di uno dei volti noti della scorsa edizione di Temptation Island. Di chi si tratta? Della bella Valeria Vassallo la bella fidanzata di Roberto Ranieri. I due hanno preso parte all'edizione 2016 del programma e da allora sono ormai passati quasi due anni, Uomini e donne le porterà fortuna? Speriamo di sì visto quello che è successo con il suo fidanzato all'epoca del reality nel villaggio. Insieme a lei e Kevin Ishebabi, si sono presentati anche l’ex tentatore di Temptation Island, Andrea Luceri, e due ex corteggiatori di Ludovica Valli ovvero Giordano Mazzocchi e Lorenzo Riccardi. Sicuramente con la messa in onda della puntata, prevista per fine mese, riconosceremo anche volti noti di altri programmi.

