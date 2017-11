L'Ispettore Coliandro 6 / Oggi 10 novembre non va in onda , ecco perché. Anticipazioni 17 Novembre

L'Ispettore Coliandro stasera non va in onda: tornerà su Rai Due venerdì prossimo con l'episodio dal titolo "Smartphone". Ecco tutte le anticipazioni sulla sua nuova missione

10 novembre 2017 Fabiola Iuliano

L'Ispettore Coliandro

Giornata di stop per l'inarrestabile Ispettore Coliandro, che questa sera non andrà in onda per lasciare spazio alla partita tra Svezia e Italia. Le avventure dell'antieroe più amato della tv torneranno quindi su Rai Due a partire da venerdì 17 novembre, quando sul piccolo schermo verrà trasmesso il nuovo episodio dal titolo "Smartphone". Dopo aver annientato una banda che organizzava lotte clandestine, sgominato una bisca e smantellato un gruppo di pericolosissimi poliziotti corrotti, in quali altri guai si caccerà il personaggio nato dalla penna di Carlo Lucarelli? Le anticipazioni per la nuova puntata rivelano che il protagonista si ritroverà a combattere per difendere una persona a lui molto vicina, ma che purtroppo non ha alcuna fiducia nei suoi metodi: l'odiatissima dottoressa Longhi (personaggio interpretato da Veronika Logan). Riuscirà Coliandro a convincerla del contrario?

LE ANTICIPAZIONI PER LA PROSSIMA PUNTATA

L'ispettore Coliandro tornerà sul piccolo schermo venerdì prossimo, quando su Rai Due andrà in onda la quinta puntata della sesta stagione. Nel nuovo episodio il protagonista incontrerà Stella, nipote della dottoressa Longhi che gli chiederà di mettersi sulle tracce del suo fidanzato scomparso ormai da giorni. Il ragazzo, infatti, ha fatto perdere le tracce in maniera del tutto misteriosa dopo aver rubato uno smartphone con al suo interno alcuni filmati molto compromettenti sulle attività illecite di un gruppo di criminali russi. Contemporaneamente, i malviventi cominceranno a minacciare la dottoressa Longhi, che in preda al panico si vedrà costretta a chiedere aiuto all'unica persona in grado di proteggerla: Coliandro. Il protagonista, infatti, metterà da parte i contrasti del passato per fare spazio al senso del dovere, ma la permanenza forzata della Longhi nella sua casa avrà su di lui effetti "bestiali".

