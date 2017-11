LUCA ONESTINI E RAFFAELLO TONON / I due amici: "Sei il più bel regalo del Grande Fratello Vip"

È nata una bellissima amicizia tra Luca Onestini e Raffaello Tonon al Grande Fratello Vip 2. I due concorrenti sono inseparabili e il loro legame è apprezzato dai telespettatori.

10 novembre 2017

Luca Onestini e Raffaello Tonon si sono conosciuti durante l'esperienza al Grande Fratello Vip 2 diventando due amici inseparabili. L'opinionista è arrivato solo tre settimane fa ma da allora è diventato una presenza costante nella vita dell'ex tronista di Uomini e donne, rappresentando per lui un punto fermo graditissimo al pubblico da casa. La coppia purtroppo rischia di separarsi nel prossimo lunedì poiché entrambi sono in nomination insieme a Cristiano Malgioglio, Giulia De Lellis e Giulia De Lellis. Dovranno dunque vedersela con alcuni dei gieffini più amati di questa edizione, che difficilmente concluderanno così presto la loro avventura. Proprio per questo Raffaello Tonon appare, a detta dei telespettatori del realiy show, il papabile eliminato del prossimo lunedì sera, proprio come accaduto le scorse due settimane alle sue compagne entrare nella casa a giochi fatti ovvero Carmen Russo e Corinne Clery.

Luca Onestini e Raffaello Tonon sempre più vicini

All'interno del Grande Fratello Vip 2 non sono nate soltando delle nuove storie d'amore (vedi il caso di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser) ma anche delle belle amicizie destinate a durare anche quando le luci delle telecamere si spegneranno. È questo il caso di Luca Onestini e Raffaello Tonon diventati inseparabili in sole tre settimane, al punto da essere protagonista di espliciti proclami di stima reciproca. A confermarlo è arrivata la 'dichiarazione' di Onestini nei confronti del compagno di avventura: "Non sai il bene che ti stai facendo, sono veramente felice, hai tutto un altro piglio. L’ho detto mille volte e lo ripeto: sei il più bel regalo che mi ha fatto il GF". Un rapporto questo che ha permesso anche al pubblico da casa di rivalutare il pubblico da casa, che ha potuto conoscerlo meglio apprezzando la sua simpatia: "Il mister Italia tutto specchio e belli capelli. Invece è un simpaticone e pure sfattone che si lascia andare. Mi piace proprio" , "È un bravo ragazzo, potrebbe vincere".

