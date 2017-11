La scelta di Alex Migliorini è Alessandro D'Amico/ La gioia dei fan e la delusione di Claudio (Uomini e Donne)

La scelta di Alex Migliorini è Alessandro D'Amico: il tronista gay di Uomini e Donne ha scelto il preferito del pubblico, delusione per Claudio Merangolo.

10 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Alex Migliorini e Alessandro D'Amico

Alex Migliorini ha scelto Alessandro D’Amico. Quella del tronista gay di Uomini e Donne è stata una scelta che era nell’aria ma che nessuno si aspettava nel corso dell’ultima registrazione del trono classico. Prima di arrivare alla fatidica scelta, infatti, c’è stata un’attesa di oltre un’ora e mezza come spiega il Vicolo delle News che riporta i dettagli della scelta. Claudio Merangolo ammette che se lo aspettava mentre Alessandro dichiara di non aspettarsi una scelta imminente ed è molto teso. La scelta di Alex inizia con i best moments del tronista con Claudio e con la loro ultime esterna. I due si sono visti a Sabaudia dove i due parlano, passeggiano sul mare e si lasciando andare anche ad un bacio. Tornati in studio, Alessandro, visibilmente nervoso, dichiara di non voler commentare. L’ultima esterna tra Claudio e Alex commuove tantissimo Tina Cipollari che ammette di essersi emozionata anche per il luogo che le è molto caro. Con Alessandro, invece, non c’è stata nessuna ultima esterna, almeno apparentemente. Alex, infatti, riceve un biglietto da parte di Alessandro che gli dice: “ci vediamo in puntata”. Il tronista ci rimane male e dice che non può andare così.

LA SCELTA DI ALEX E ALESSANDRO

Consapevole di avere già la scelta nel cuore, Alex Migliorini, ha raggiunto Alessandro D’Amico ad Ischia dove il corteggiatore dichiara ancora una volta il suo interesse consegnando ad Alex una lettera e una collanina. I due si baciano e si salutano in attesa della scelta. In studio, l’emozione e la tensione coinvolgono tutti. Alex decide di chiamare in studio prima Claudio. Il vicolo delle News riporta nel dettaglio il discorso fatto da Alex a Claudio. “Quando sei sceso sei stato la prima persona che ho notato, ci siamo conosciuti e con te posso dire di aver fatto il percorso più completo: abbiamo riso, ci siamo arrabbiati, abbiamo anche pianto. Non ho mai dubitato del tuo interesse nei miei confronti. Tu sei perfetto così, non devi cambiare mai. Però nella mia vita ho sempre agito di testa, e se la testa mi porta verso di te, il cuore mi porta verso un’altra persona, però voglio che tu sappia che non ti ho mai preso in giro“, dice il tronista. Claudio è in stato di choc ma gli fa comunque un augurio. Arriva il momento di Alessandro. “Tra di noi è iniziata un po’ così. Avevo tanti dubbi su di te e col tempo ho deciso di fidarmi. Nella mia vita ho sempre scelto la strada più facile, quella più sicura, però tu nella lettera che mi hai dato in spiaggia mi hai scritto ‘Se scegli di rischiare, la vita dall’altra parte è spettacolare’. Io voglio una vita spettacolare, voglio che tu sia il mio rischio, topino ti sceglie” – dice il tronista. La risposta di Alessandro è quella che tutti si aspettano: “La mia risposta la sai già, il mio è un sì, ma ti dico sì per un sacco di ragioni. Ti dico sì perché sei buono, ti dico sì perché sei sincero, ti dico sì per i tuoi abbracci, ti dico di sì per le tue mani che tu le odi ma sono la cosa più bella che ho mai visto, ti dico di sì perché quando mi abbracci non vedo l’ora di portarti a casa”.

