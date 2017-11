La scuola è finita/ Su Rai Movie il film con Valeria Golino (oggi, 10 novembre 2017)

La scuola è finita, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 10 novembre 2017. Nel cast: Valeria Golino, Vincenzo Amato e Fulvio Forti, alla regia Valerio Jaolongo. Il dettaglio.

10 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST VALERIO GOLINO

La scuola è finita va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 10 novembre 2017, alle ore 22.55. Una pellicola prodotta in Italia nel 2010 e che è stata diretta da Valerio Jaolongo, noto regista e produttore italiano. Tra i film diretti da Jaolongo citiamo Sulla mia pelle e Di me cosa ne sai. Il cast del film La scuola è finita è composto da Valeria Golino, Vincenzo Amato, Fulvio Forti, Antonella Ponziani, Marcello Mazzarella, Alfio Sorbello, Gianluca Belardi e Paola Pace. Valeria Golino, che vesti i panni di Daria Gaurenghi, è un'attrice italiana di fama internazionale. Nel corso della sua lunga e straordinaria carriera, infatti, la Golino ha infatti partecipato a numerose produzioni internazionali di successo. Tra queste citiamo Rain Man - L'uomo della pioggia, Big Top Pee-wee - La mia vita picchiatella, Hot Shots e Hot Shots 2, Via da Las Vegas e Fuga da Los Angelese. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA SCUOLA E' FINITA, LA TRAMA DEL FILM

Daria Quarenghi e Aldo Talarico, sono due professori di un liceo romano che ospita molti adolescenti disagiati. Le loro esistenze sono ben diverse da quelle condotte dai loro coetanei. Molti di loro sono infatti costretti a vivere in situazioni di degrado sociale ed economici catastrofiche. Come se non bastasse, il cortile del liceo è una vera e propria piazza di spaccio a cielo aperto. Un giorno, Alex, uno degli studenti della professoressa Quarenghi, in preda agli effetti allucinogeni di una sostanza stupefacente, si getta da una finestra del quinto della struttura scolastica. Per sua fortuna, il ragazzo non riporta ferite particolarmente gravi e riesce e sopravvivere. L'accaduto scuoterà le coscienze della professoressa Quarenghi e del professor Talarico. Entrambi lotteranno fianco a fianco per debellare il disagio in cui i propri alunni vivono. I due si trasformeranno in una sorta di eroi del tentativo di salvare Alex e gli altri studenti da un destino ormai tristemente già scritto per loro dal destino.

