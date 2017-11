Le tre rose di Eva 4 / Anticipazioni terza puntata: Alessandro, il nuovo piano per distruggere gli Astori

10 novembre 2017

Il percorso di Aurora è destinato, almeno per il momento, a incontrare quello di Fabio Astori, che nella prossima puntata de Le tre rose di Eva 4 farà di tutto per tenere la protagonista sotto controllo: Astori, infatti, cercherà di impedire che Aurora diventi un ostacolo per la realizzazione dei suoi piani, concedendole l’ingresso nella sua nuova società; questo, però, inevitabilmente porterà i due a essere sempre più vicini, il tutto mentre Alessandro, determinato ad allontanare Aurora dall'influenza di Fabio, metterà in atto un piano per dividere per sempre gli Astori. La sua strategia, però, fallirà miseramente e la nuova famiglia, più compatta che mai, continuerà a dominare indisturbata su Villalba. Guai in arrivo, nella prossima puntata, per Lucia: la ragazza, infatti, dopo aver organizzato un incontro con Aurora, verrà intercettata e bloccata dal Colonnello Astori. Cosa ne sarà di lei ora che Vittorio, determinato a farle del male, ha intenzione di chiuderle la bocca una volta per tutte?

RUGGERO, LEA E IL SEGRETO SULLA MORTE DI AURORA

La Seconda puntata de Le tre rose di Eva 4 ha svelato il mistero sulla morte di Aurora, che nel suo lungo periodo di assenza da Villalba ha ricevuto le cure di Lea Astori su richiesta di suo padre. Ruggero, infatti, temeva per la sua incolumità, di conseguenza, pur con metodi discutibili, ha scelto di non rivelare il suo segreto a nessuno, neanche ai membri della sua famiglia. Il secondo episodio ha inoltre visto entrare nel dunque la battaglia fra i Tavani e Gli Astori, uno scontro che si è concluso con la conquista, da parte di Fabio, di uno dei monumenti di Villalba, l’antica cantina Decana. Delusa dalla perdita, Aurora non è riuscita a resistere al fascino del rampollo di casa Astori, per una storia di amore e odio che, nei prossimi episodi, potrebbe avere degli sviluppi interessanti. Deludente, nell'ultima puntata, l’atteggiamento dell’altro protagonista della fiction, Alessandro, che diviso fra l’amore che prova per Aurora e la riconoscenza nei confronti di Tessa, ha scelto di soccombere al proprio destino.

