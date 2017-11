Luca Dorigo / Lasciato dalla fidanzata Valentina dopo il calendario sexy (Pomeriggio 5)

Luca Dorigo, calendario sexy: lasciato dalla fidanzata Valentina per colpa degli scatti bollenti che gli hanno ridato visibilità, ecco cosa ha dichiarato da Barbara d'Urso.

10 novembre 2017 Valentina Gambino

Luca Dorigo lasciato dalla fidanzata

Bello come il sole ed anche simpatico. Lui è l'ex tronista Luca Dorigo che, per le numerosissime estimatrici ha voluto posare senza veli per un calendario che non lascia spazio all'immaginazione. Prestando il suo volto (ed anche tutto il resto del suo corpo) per il calendario di Hellboys, appare sia nella copertina della rivista sia con dodici mesi bollenti per le estimatrici che lo seguono da molti anni. Solo un mese fa, diceva che la fidanzata Valentina non fosse gelosa. Luca aveva poi affermato di trovare il suo progetto una bella opportunità per far parlare nuovamente della sua persona. A distanza di nemmeno quattro settimane invece, pare che la sua fidanzata non sia più d'accordo. Luca Dorigo poi, attraverso le pagine di Novella 2000, aveva affermato di avere ricevuto altre proposte in passato ma non le aveva mai considerate etichettandole quasi come scontate, perché in un periodo preciso la moda dei calendari era troppo evidente per venire considerata come un qualcosa di innovativo e veramente differente.

Luca Dorigo, il più amato dalla comunità LGBT

"Io avrei potuto fare un calendario anche in passato, ma sarebbe stato scontato perché c'è stato quel periodo in cui tutti facevano il calendario e non avrebbe più fatto la differenza. Farlo oggi mi permette di far parlare di me perché non lo fa più nessuno. Se tutto va bene, ne voglio fare uno per il 2019 tutto su di me, dove sarò per tutti i 12 mesi", ha confessato Luca Dorigo intervistato dal settimanale diretto da Roberto Alessi. L'ex tronista, ha sicuramente fatto un grande regalo alle estimatrici ed anche agli estimatori in quanto, il deejay appare essere l'ex protagonista di Uomini e Donne più amato dalla comunità LGBT. A tal proposito, proprio Luca ha girato la commedia gay dal titolo "Good as you". Nella pellicola Dorigo bacia un uomo e durante una intervista rilasciata nel 2012 aveva affermato di non avere alcun pregiudizio: "Non l’avevo mai fatto prima! Il mio personaggio è uno spirito libero che non teme pregiudizi. Mi chiedo perché non siano state mai fatte gay comedy in Italia prima di adesso".

Dopo il calendario sexy la sua fidanzata l'ha lasciato, ecco perché

A distanza di alcuni giorni dagli scatti hot per il calendario del 2018, Luca Dorigo è stato lasciato dalla fidanzata Valentina con la quale conviveva. Il motivo? Proprio i dodici scatti come mamma l'ha fatto. Ecco cosa ha confessato a tal proposito tra le pagine del settimanale Nuovo TV durante una intervista: "Io l’ho fatta addirittura venire sul set, per dimostrarle che non c’era niente di male. Lei mi aveva detto di stare tranquillo, di fare le foto senza preoccupazioni. Purtroppo la situazione poi è diventata insostenibile per tutti e due e io ho deciso di chiudere. Lei non si è opposta... Fra me e Valentina non ha funzionato per la differenza di vedute. Forse siamo andati a convivere troppo presto". Per quanto riguarda gli scatti, l'ex tronista ospite di Barbara d'Urso ha confessato di non essersene pentito: "Ne vado fiero. Questa esperienza mi ha ridato visibilità mediatica". A breve, l'affascinante ex protagonista della corte di Maria, sarà ancora ospite della ruspante conduttrice napoletana durante il nuovo appuntamento TV con Pomeriggio 5.

© Riproduzione Riservata.