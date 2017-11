NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI/ Su Rai 3 il film con Giorgio Faletti (oggi, 10 novembre 2017)

Il film Notte prima degli esami va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 10 novembre 2017, alle ore 21.15. Una commedia che è stata diretta da Fausto Brizzi nel 2006 e conta un cast di grandi attori come Nicolas Vaporidis, Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Eros Galbiati, Sarah Maestri, Andrea De Rosa e Chiara Mastalli. Il film Notte prima degli esami, è uscito nei cinema italiani nel febbraio del 2006. Giorgio Faletti, che ha interpretato il professor Antonio Martinelli, è stato un noto attore, cantautore e scrittore italiano. Tra le sue interpretazioni cinematografiche più celebri ricordiamo quelle in film come Baaria, Miracolo italiano e Grunt! - La clava è uguale per tutti. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Luca Molinari, un diciottenne romano, è in procinto di sostenere il fatidico esame di maturità. Durante l'ultimo giorno di scuola, convinto di dire finalmente addio al professor Martinelli, sfoga su quest'ultimo tutto il suo odio represso nei suoi confronti. Purtroppo per lui, il professore gli comunica che farà parte della commissione d'esame in sostituzione di un collega rimasto coinvolto in un incidente. Luca inizia così a preparare l'esame di maturità assieme ai suoi migliori amici (Alice, Riccardo, Massimiliano e Simona). Nel frattempo si innamora follemente di Claudia, una ragazza conosciuta ad un party. Prima di scoprire di essere stato ammesso all'esame di Stato, il professore Martinelli offre a Luca delle ripetizioni di italiano e tra i due inizia ad instaurarsi un rapporto di profonda sintonia. Nel frattempo, ciò che Luca non sa, è che la ragazza di cui si è innamorato è proprio la figlia del suo professore. Il giorno del fatidico esame si avvicina sempre più ed uno scherzo goliardico fa credere ai protagonisti del film che la maturità sia stata del tutto annullata, con l'automatica promozione di tutti i maturandi. E così gli amici di Luca spingono il ragazzo ad insultare il professore Martinelli. Luca non può tirarsi in dietro per non sfigurare con i propri amici e l'amicizia con il suo insegnante sembra compromessa per sempre. La sera successiva Luca si fionda a casa del professore per cercare di scusarsi e proprio in quell'occasione scopre che Claudia è la figlia di Martinelli. Suo malgrado viene a sapere che la ragazza è in realtà interessata al suo amico Riccardo...

