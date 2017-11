Niccolò Bettarini/ All'Isola dei Famosi? “No”, la risposta di mamma Simona Ventura

Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, è stato ospite della prima puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show insieme ai due genitori.

10 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Niccolò Bettarini con i genitori (Instagram)

Ieri sera la famiglia Bettarini-Ventura è stato protagonista della prima puntata della nuova edizione del Maurizio Costanzo Show. Simona Ventura e Stefano Bettarini sono “tornati insieme” in televisione per presentare il loro primogenito Niccolò Bettarini, 19 anni. Nel corso della serata si è parlato della possibilità che il giovane Niccolò sbarchi sulla prossima Isola dei Famosi. Seguendo così le orme dei genitori: Simona è stata per otto edizioni la conduttrice per 8 edizioni del reality ed è diventata naufraga nell’undicesima edizione, mentre Bettarini è stato l'inviato della dodicesima edizione dell’Isola. “Non corre nessuna voce”, ha detto chiaramente mamma Simona. E ha aggiunto: “A 19 anni quando uno sta a casa dei genitori fa quello che dicono i genitori... se volesse smarcarsi ne parlerebbe. Avrà le sue occasioni, è presto, meglio tardi che mai. Deve fidarsi dell'esperienza dei suoi genitori”. La Ventura si è poi rivolta ai vertici Mediaser seduti nel parterre del Maurizio Costanzo Show: “Ne parlo anche con la dirigenza che mi vorrebbe ammazzare”. Papà Stefano ha cercato di smorzare un po’ i toni con la sua solita ironia: “È bene che inizi qui da te, che sei il patron della televisione”, ha detto rivolgendosi a Costanzo. Niccolò non è sembrato infastidito dalle parole dei genitori e ha detto: “Con due genitori che hanno vissuto tanti anni nel mondo dello spettacolo, è normale che ci sia un po' di pressione, però penso che ognuno debba fare quello che gli piace”.

PACE FATTA TRA SIMONA E STEFANO

La partecipazione al Maurizio Costanzo Show ha anche sancito definitivamente la pace tra Simona e Stefano. I due si erano sposati nel 1998 e nel 2004 si sono separati. Pian piano il rapporto è diventato sempre più burrascoso. L’anno scorso la goccia che ha fatto traboccare il vaso: durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip Bettarini aveva fatto l'elenco dei suoi tradimenti ai danni della moglie. Oggi, a distanza di tredici anni dalla separazione, Simona Ventura e Stefano Bettarini hanno deciso di deporre l’ascia di guerra per il bene dei figli. In studio da Costanzo i due hanno rivelati alcuni aspetti della loro separazione: l'ex calciatore ha detto che il rapporto era stato rovinato dai "cattivi consiglieri”, mentre Simona ha aggiunto che non bisognerebbe mai far insinuare estranei nelle questioni familiari e che succede “è anche un po' colpa nostra". Prima della chiusura della trasmissione, i due ex coniugi si sono concessi un ballo tra gli applausi del pubblico in studio.

