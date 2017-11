Nicolò Fabbri/ Uomini e donne, dalla riconciliazione alla scelta?

Nuova puntata del trono classico di Uomini e donne per Sabrina Ghio che finalmente fa la pace con Nicolò Fabbri, i due sono pronti a ricominciare? Ecco cosa vedremo oggi

10 novembre 2017 Hedda Hopper

Nicolò Fabbri, Uomini e donne

Il momento della svolta sembrava vicino per il trono di Sabrina Ghio ma la puntata di oggi del trono classico di Uomini e donne cambierà tutto per il programma e la tronista. A destabilizzare i nuovi equilibri tra tronista e corteggiatori ci pensano due estern ovvero quella con Fabrizio e quella con Nicolò Fabbri. Il giovane nei giorni scorsi era finito nei guai per via di una serie di errori che avevano frenato la sua conoscenza con Sabrina Ghio che lo aveva lasciato in panchina nella speranza di una sua mossa ma così non è stato. Nicolò Fabbri non l'ha cercata e i due hanno finito una settimana da separati. Nella scorsa puntata la tronista ha affrontato il suo corteggiatore facendogli notare questa sua mancanza ma, a quanto pare, un'esterna di scuse ha risolto tutto.

L'ESTERNA CHE HA RISOLTO TUTTO

Nicolò Fabbri si è presentato in esterna con tanto di cartello di scuse e palloncini rossi per riuscire a sciogliere la tensione e tornare nelle grazie di Sabrina e il piano ha funzionato. L'esterna è stata bellissima e Sabrina e Nicolò si sono coccolati un bel po' almeno quanto basta per far adirare l'altro Nicolò che arriverà a lasciare lo studio. Cosa succederà a quel punto? Secondo le ultime anticipazioni sembra proprio che Sabrina sia ancora lontana dalla scelta e nonostante le pressioni di Raniolo non sarà molto lieta di scegliere e lasciare lo studio, l'unico a rimanere in corsa sarà Fabbri? La risposta arriverà solo con questa puntata e la prossima in onda, molto probabilmente, lunedì pomeriggio.

