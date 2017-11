Nicolò Raniolo/ Uomini e donne, molla tutto e va via: "Grazie Sabrina"

Nicolò Raniolo pronto a chiudere la sua esperienza a Uomini e donne, nella nuova puntata del trono classico molla tutto e va via ad un passo dalla possibile scelta? Ecco i dettagli

10 novembre 2017 Hedda Hopper

Nicolò Raniolo, Uomini e donne

Nicolò Raniolo sì o no? Sabrina Ghio sembra essere l'eterna indecisa mentre tutti hanno già capito che la tronista ha perso la testa per l'ex tentatore sin dal primo momento. Uomini e donne si avvia verso il finale di questa prima parte di edizione e lo fa con la possibilità che, presto, proprio la ballerina possa scegliere. I due sono in conflitto sin dalla prima puntata di questo trono, da quando lo stesso Nicolò si è detto dubbioso su quello che potrebbe succedere tra di loro ma, soprattutto, sul fatto che Sabrina non corrisponda proprio ai suoi canoni di donna ideale. Risultato? La tronista ha continuato a conoscerlo ma tenendo sempre ben alto uno scudo che nemmeno le esterne fatte hanno sciolto. Al momento della resa dei conti questo pesa? Sembra proprio di sì visto che Nicolò sembra soffrirne.

SABRINA GHIO PERDE IL SUO MIGLIOR CORTEGGIATORE?

Il trono classico di Uomini e donne torna in onda oggi, 10 novembre, per chiudere la settimana in bellezza ma a suon di scontri. Tra questi ci sarà anche quello tra Nicolò e Sabrina Ghio. I due hanno vissuto un'esterna un po' travagliata e questo ha mandato in crisi il corteggiatore rimasto con un palmo di naso dopo la decisione di Sabrina di lasciare l'appuntamento e andare via. In studio i due si accusano a vicenda di essere stati scortesi l'uno con l'altro ma la discussione poi cambia quando è proprio Nicolò ad alzarsi e andare via dallo studio. Sabrina è convinta che il corteggiatore non l'abbia mai apprezzata e che, qualsiasi cosa lei abbia fatto, non sia servita a niente, oggi le cose cambieranno?

