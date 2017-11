PADDINGTON/ Su Italia 1 il film con Hugh Bonneville e Sally Hawkins (oggi, 10 novembre 2017)

Paddington, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 10 novembre 2017. Nel cast: Hugh Bonneville, Sally Hawkins e Nicole Kidman, alla regia Paul King. La trama del film nel dettaglio.

10 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST HUGH BONNEVILLE

Il film Paddington va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 10 novembre 2017, alle ore 21.25. Una pellicola che è stata diretta da Paul King nel 2014 e interpretata da Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Nicole Kidman, Julie Walters e Jim Broadbent. La trama è stata ispirata ad un personaggio molto noto in Inghilterra, ovvero l'orsetto Paddington. Paul King oltre ad aver diretto il film ne ha anche curato la sceneggiatura. Salyy Hawkins che interpreta il personaggio di Mary Brown è un'attrice britannica nota per aver preso parte a produzioni cinematografiche come La felicità porta fortuna - Happy Go Lucky, Il segreto di Vera Drake e Blue Jasmine.

PADDINGTON, LA TRAMA DEL FILM

Paddington è un tenero orsetto peruviano, accudito dagli amorevoli zii ( Lucy e Pastuzo), che nel corso della sua infanzia sviluppa un'innata passione per Londra. L'interesse per tutto ciò che ruota attorno al mondo londinese viene trasmesso al piccolo Paddington proprio dai suoi zii, entrati in contatto con un noto esploratore proveniente proprio da Londra. Una terribile scossa sismica, purtroppo, distruggerà l'abitazione degli zii dell'orso tanto da costringerli a spedire Paddington via dal Perù, imbarcandolo su una nave diretto verso l'Inghilterra. L'adorata zia Lucy, nella speranza che il nipote possa trovare una famiglia amorevole che possa accudirlo, appone sul collo dell'orsetto un bigliettino destinato a chiunque accetti di accogliere Paddington a Londra. L'orso arriva a destinazione ma fin da subito si accorge che la città non è così accogliente come aspettava. Al contrario, si rende conto che gli abitanti londinesi sono scontrosi e poco ospitali. Per fortuna, poco dopo, Paddington incontra la famiglia Brown che accoglie l'orsetto in casa, offrendogli la possibilità di vivere in cantina. Quando tutto sembra andare per il meglio, ecco che la perfida direttrice di un museo di Londra, inizia a progettare altri piani per il piccolo Paddington.

