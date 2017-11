Paolo Fox, oroscopo di oggi 10 novembre 2017

Oroscopo di oggi venerdì 10 novembre 2017. Le previsioni di Paolo Fox a LatteMiele per Ariete, Sagittario, Capricorno, Pesci, Toro, Cancro, Ariete e tutti gli altri segni zodiacali.

10 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 10 NOVEMBRE 2017

Ora andiamo ad analizzare segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo dai segni zodiacali di Ariete e Acquario. L'Ariete vive le occasioni del momento che sono importanti. Dicembre sarà un mese molto bello anche per i sentimenti. Venerdì e sabato abbiamo 48 ore di buona energia. C'è una piccola notizia che riguarda il lavoro, ma saranno 2 giornate di incontri più facili. Molti devono ripartire da zero nell'ambito del lavoro. L'amore può tornare protagonista entro dicembre. L'Acquario sembra particolarmente nervoso e stanco. Le polemiche possono nascere in diversi settori della vita. Nonostante sia un periodo complesso le persone care sono più presenti e stendono una mano per dare un aiuto nel momento del bisogno. Certo c'è la volontà di riuscire a uscire dai problemi che da diverso tempo stanno affliggendo la testa oltre che ovviamente il fisico.

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo a vedere chi sale e chi scende per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox. Il Toro vive una situazione conflittuale, con dei cambiamenti e incertezze che riguardano anche l'aspetto economico. C'è chi desidera una vita tranquilla, ma non è sempre facile. Sale l'Ariete che però deve riuscire a cogliere le occasioni che capitano. Sarà un dicembre molto importante per quanto riguarda i sentimenti, ma bisogna pur arrivarci e questi giorni dovranno essere affrontati con grande attenzione. La Vergine ha un cielo importante e potrebbe vivere delle emozioni importanti. Momento di grande difficoltà dello Scorpione che deve sfogare la sua rabbia interiore, visto che c'è un forte nervosismo. Altro aspetto in cui fare molta attenzione è quello della gelosia che può portare solo a delle situazione complicate. Attenzione all'Acquario che sembra particolarmente stanco in questo momento. Possono nascere delle polemiche in queste ore.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Iniziamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, venerdì 10 novembre 2017, per quanto detto da Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. E' un momento complicato per lo Scorpione che deve trovare un modo di gestire un forte nervosismo. Trovare una valvola di sfogo può essere un'idea importante che può regalare anche buone soddisfazioni. Non sono giorni facili anche per l'Acquario che è stanco e molto nervoso. Le persone care però sono vicine e di grande sostegno. La Bilancia è una grande tensione e non riesce ad affrontare la sua vita con calma soprattutto in merito al futuro. Alcuni potrebbero decidere di chiedere un prestito perché la questione economica è quella che crea più preoccupazioni. Miglioreranno le cose nel fine settimana per quanto riguarda soprattutto il lato dei sentimenti. Attenzione quindi agli incontri che si possono fare e soprattutto quelli casuali a cui magari non si da peso.

