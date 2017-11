QUALCOSA DI CUI SPARLARE/ Su La5 il film con Julia Roberts (oggi, 10 novembre 2017)

Qualcosa di cui sparlare, il film in onda su La5 oggi, venerdì 10 novembre 2017. Nel cast: Julia Roberts e Robert Duvall, alla regia Lasse Hallstrom. La trama del film nel dettaglio.

10 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su La5

NEL CAST JULIA ROBERTS

Il film Qualcosa di cui... sparlare va in onda su La5 oggi, venerdì 10 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata affidata alla regia di Lasse Hallstrom nel 1995 ed è stata interpretata da Julia Roberts, Robert Duvall, Dennis Quaid, Kyra Sedgwick, Gena Rowlands e Brett Cullen. Robert Duvall, che nel film è Wyly King, è un famoso attore statunitense. Tra le tante pellicole di successo a cui ha preso parte nel corso della sua lunga carriera cinematografica ricordiamo Ai confini della realtà, Il buio oltre la siepe e L'uomo che fuggì dal futuro. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

QUALCOSA DI CUI... SPARLARE, LA TRAMA DEL FILM

Grace è una donna vivace e spensierata, innamorata di suo marito e realizzata a livello professionale. Un giorno, purtroppo, scopre che il suo matrimonio idilliaco è in realtà una vera e propria farsa. Sorprende, infatti, suo marito Eddie assieme ad un'altra donna, esibendosi in una plateale reazione d'avanti a tanti ignari spettatori presenti in strada. Per tentare di riprendesi dal profondo shock emotivo causata dalla rivelazione, Grace decide di trasferirsi per alcune settimane presso il ranch dei genitori. Non perde, ovviamente, occasione per denigrare suo marito e le tante coppie presenti nel piccolo paesino. Le dicerie millantante da Grace nei confronti di suo marito, dopo poco tempo, raggiungono le orecchie indiscrete di tutti gli abitanti del paesino e l'uomo diventa l'oggetto principale dei loro pettegolezzi. Eddie, tuttavia, è ancora follemente innamorato di sua moglie, nonostante il tradimento. E così cerca in tutti i modi di riconquistarla, senza ottenere risultati. Al contrario Grace, corrosa ancora dall'odio verso Eddie, cerca di avvelenarlo. Grazie all'insistenza di Eddie però, Grace poco dopo cede e decide di dare una seconda chance a suo marito. E cosi l'uomo la invita a cena, proprio nel periodo in cui Grace ha iniziato a frequentare i corsi universitari.

© Riproduzione Riservata.