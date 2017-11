RETTIFICA/ Precisazione sull’articolo riguardante Federica De Sanctis

Rettifica in relazione a quanto riportato nell’articolo FEDERICA DE SANCTIS/ Video, lascia la conduzione: addio ai telespettatori di Sky Tg24 pubblicato il 27 ottobre scorso

10 novembre 2017 Redazione

Lapresse

Contrariamente a quanto riportato nell’articolo pubblicato su queste pagine lo scorso 27 ottobre, occorre precisare che Federica de Sanctis ha salutato affettuosamente i telespettatori e non ha rilasciato alcuna dichiarazione sui motivi che l’hanno portata a lasciare Sky Tg24. Le ragioni, contrariamente a quanto scritto, non poggiano su motivazioni di natura economica. Ci scusiamo pertanto con la diretta interessata e i nostri lettori per le inesattezze riportate nell’articolo.

© Riproduzione Riservata.