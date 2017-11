Raffaello Tonon VS Ignazio Moser/ "È furbo, è come se tutto gli fosse dovuto" (GF Vip 2)

Raffaello Tonon contro Ignazio Moser: l'opinionista pronto a nominare il sexy ciclista del Grande Fratello Vip 2 che sarebbe il più furbo di tutta la casa.

10 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Raffaello Tonon

Raffaello Tonon, in poche settimane di permanenza nella casa del Grande fratello Vip 2017, sembra aver capito le personalità di tutti i compagni d’avventura. Nel corso della cena che ha consumato nel club della casa insieme a Cristiano Malgioglio, Luca Onestini, Lorenzo Flaherty e Daniele Bossari, l’opinionista ha parlato delle dinamiche di gioco svelando di considerare Ignazio il “più furbo” del gruppo dei giovani. Raffaello sembra avere le idee chiare e considera Moser una persona che gioca a fare il finto tonto per mostrare la parte più ingenua del suo carattere. Raffaello, in particolare, ha svelato di non gradire alcuni atteggiamenti di Moser che si sentirebbe in diritto di ottenere tutto ciò che desidera. “È come se alle volte ci fossero delle cose che gli fossero dovute, dei modi…è come il cognato, poi scherza e ride”, ha dichiarato l’opinionista, visibilmente infastidito dal comportamento del ciclista.

LA QUESTIONE NOMINATION

Se con Luca, Daniele, Lorenzo e Cristiano è nata una simpatia a pelle, Raffaello Tonon non è riuscito ad instaurare lo stesso rapporto con Ignazio Moser, reo di essere un finto ingenuo. In particolare, è stato un episodio a far riflettere Tonon. Dopo la catena di salvataggio dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip in seguito alla quale Jeremias Rodriguez ha rischiato di essere eliminato, Ignazio Moser, salvato da Giulia De Lellis su richiesta di Jeremias, ha chiesto spiegazioni a Raffaello. Le parole utilizzate dal ciclista avrebbero aperto ulteriormente gli occhi all’opinionista. “L’altra volta mi nomina, ho detto ‘non ti preoccupare, tranquillo’. Questa settimana lo nomino io. Lui sulla porta della veranda mi dice: “ah…allora vuol dire che a me e Jeremias non ci volevate salvare” – ha detto Raffaello che ha poi aggiunto – “Cioè, tu sei direttore marketing di un’azienda di vini della tua famiglia, non ci sei arrivato? Me lo devi rimarcare?”. Ignazio Moser, dunque, la prossima settimana, potrebbe finire in nomination. Oltre a Raffaello, anche Malgioglio e Lorenzo hanno intenzione di nominarlo.

© Riproduzione Riservata.