Ray Lovelock è morto/ Dal poliziesco anni ’70 a Don Matteo: addio all’attore ‘caratterista’ della tv italiana

10 novembre 2017 Niccolò Magnani

Ray Lovelock è il classico attore di cui magari pochi conoscono il nome ma tutti appena vedono la foto dicono, “ah, è lui!”. Con questo senso di spaiamento, questa mattina il cinema e la tv italiana piangono nella notizia della sua morte, a 67 anni e dopo una lunga battaglia contro il tumore. Un caratterista tra i più famosi della tv italiana, apparso in mille fiction in questi ultimi anni, ma protagonista anche del cinema poliziesco degli anni ’70. Insomma, un artista poliedrico che lascia il mondo dello spettacolo alla soglia di 70 anni per una brutta malattia tumorale: esordio giovanissimo in Banditi a Milano di Carlo Lizzani, film cult degli anni in cui il poliziesco era il must del cinema italiano, e poi tantissimi ruoli da Cassandra Crossing a Uomini si nasce poliziotti si muore, fino all’approdo sul piccolo schermo con La Piovra 5, Caterina e le sue figlie, Don Matteo, Incantesimo, Commesse e tantissimi altri titoli di fiction nostrane. Raymond Lovelock era un vero professionista, il classico amato da tutti i registi e produttori: mai una parola fuoripista, nessun capriccio da “star” e un’ottima competenza di recitazione. Se ne è andato purtroppo dopo la lunga malattia che ne aveva limitato i ruoli negli ultimi anni.

IL SALUTO DI GIULIO BASE

«Aveva un tumore che ha combattuto coraggiosamente ma negli ultimi due mesi le sue condizioni si erano aggravate», spiega il fratello di Ray Lovelock, Andrea, dopo la morte improvvisa dell’attore e cantante italiano (ma con nomi straniero perché il padre era inglese). Lascia la moglie Gioia e la figlia Francesca Romana, oltre al nipotino Thomas e i fratelli Michael e appunto Andrea. Era nato a Roma ed è morto a Trevi dove domani alle ore 14.30 si terranno i funerali nel Duomo cittadino: attore amato dai molti fan, non un protagonista assoluto ma un onesto e perfetto comprimario, il caratterista per eccellenza. In pochissimi sanno forse che Ray era stato anche un onesto e bravo cantante nella band storica dell’amico Tomas Milian (il mitico Er Monnezza, sì proprio lui!) dove aveva composto alcune canzoni anche per le colonne sonore dei film «Il delitto del diavolo (Le regine)» e Uomini si nasce poliziotti si muore, dove era anche attore. Tra i tanti messaggi dei colleghi che giungono in queste ore di lutto, ne scegliamo uno su tutti del regista, attore e produttore Giulio Base: «Ciao Ray, ciao. Non ne fanno più attori umili e dolci come te. Ci mancherai.#RayLovelock. RIP».

