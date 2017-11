Replica X Factor 11 / Terza puntata Live Show: info streaming e SkyGo, ecco come vederla online

Ecco come vedere la terza puntata dei Live Show di X Factor 2017 anche in streaming: tutte le informazioni del nuovo appuntamento andato in onda ieri, giovedì 9 novembre.

10 novembre 2017 Valentina Gambino

Replica X Factor 2017

Gli estimatori di X Factor 2017, dovranno possedere un abbonamento Sky oppure Now Tv per guardare la replica del talent show: come mai? Come ben sapete, dopo le Audizioni, i Bootcamp e l'unica puntata degli Home Visit, i Live Show del programma stanno andando in onda esclusivamente su Sky Uno HD. Niente più replica in chiaro su TV8 a 24 ore di distanza. La decisione, ha creato notevoli malumori tra i estimatori del programma musicale che, sprovvisti di abbonamento non potranno vedere le esibizioni dei loro cantanti preferiti ancora in gara. Ieri sera infatti, è andata in onda la terza puntata dedicata alle esibizioni rigorosamente dal vivo. Alessandro Cattelan ha presentato i concorrenti ancora in gara per le quattro categorie di Fedez (Under Uomini), Levante (Under Donne), Manuel Agnelli (Gruppi) e Mara Maionchi (Over). I primi passi in avanti dell'11esima edizione del talent, erano anche narrati in chiaro a distanza di ventiquattr'ore mentre adesso, nulla da fare... o quasi! Eccovi a seguire, tutte le indicazioni utili per poter seguire il vostro programma preferito anche attraverso i social.

Replica X Factor, ecco come in streaming

L'appuntamento in chiaro di X Factor 2017 era molto seguito sia in televisione che attraverso i social network. Su Sky però, non potevano permettere a chiunque di vedere i Live ecco perché, se volete vedere il programma in streaming, dovrete necessariamente disporre di un abbonamento. Avendo a disposizione quello, potrete rivedere con serenità la sua replica, anche in mobilità scaricando l'applicazione ufficiale di SkyGo. Di contro, potrete anche sottoscrivere un abbonamento con NowTv e in questo caso, i primi quattordici giorni saranno addirittura in prova gratuita. Se non volete sottoscrivere un abbonamento, potrete comunque seguire la diretta attraverso i canali social ufficiali, da Facebook oppure attraverso l'account di Twitter. Inoltre, ogni giovedì sera, RTL 102,5, radio ufficiale di questa 11esima edizione di X Factor, segue la diretta tramite le sue frequenze radiofoniche. Il live streaming senza abbonamento invece, non potrà essere visionato da nessun tipo di servizio online (che non siano i canali ufficiali citati prima).

© Riproduzione Riservata.