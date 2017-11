SENZA TREGUA/ Su Iris il film con Jean-Claude Van Damme (oggi, 10 novembre 2017)

Senza tregua, il film in onda su Iris oggi, venerdì 10 novembre 2017. Nel cast: Jean-Claude Van Damme, Yancy Butler e Lance Henriksen, alla regia John Woo. Il dettaglio della trama.

10 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film action in prima serata su Iris

NEL CAST JEAN-CLAUDE VAN DAMME

Senza tregua va in onda su Iris oggi, venerdì 10 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola d'azione, dal titolo originale Hard Target, diretta da John Woo nel 1993 e che vede nel cast attori del calibro di Jean-Claude Van Damme, Yancy Butler, Lance Henriksen, Wilford Brimley, Kasi Lemmons e Arnold Vosloo. Senza tregua è stato il primo film che il regista cinese ha diretto negli Stati Uniti. Proprio per questo motivo la casa produttrice del film decise di nominare sam Raimi come assistenze personale di Woo. Quest'ultimo, non deluse le aspettative e si mostrò esigente e professionale. A tal proposito rifiutò diverse sceneggiature che secondo il suo parere non erano in linea con lo stile della pellicola. Nel 2016 è stato prodotto il sequel, Senza tregua 2. Prima che il ruolo del protagonista venisse affidato a Jean Claude Van Damme, il regista era orientato a favore di Kurt Russel. Quest'ultimo però non riuscì a prendere parte al progetto per via di impegni pregressi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SENZA TREGUA, LA TRAMA DEL FILM

Un povero senza tetto, che in realtà è un veterano della guerra in Vietnam, viene trovato misteriosamente morto in strada. La figlia dell'uomo, Natasha, viene a conoscenza della morte di suo padre quasi per caso. I due, infatti, non erano in contatto da molti anni. Nonostante ciò la ragazza ha intenzione di scoprire chi e perché ha ucciso suo padre. Inizia così ad indagare anche grazie all'aiuto di Chance, un lottatore esperto in arti marziali. I due scoprono fin da subito che la morte del senza tetto non è stato affatto accidentale. L'uomo è stato infatti ucciso da una freccia ed il corpo è stato poi dato alle fiamme. Gli indizi portano direttamente a Randal Poe, un criminale senza scrupoli che assume barboni e vagabondi per far compiere loro piccoli lavoretti ma che in realtà vende i poveri malcapitati a serial killer in cerca di nuove prede da eliminare a caso. Ad organizzare la squallida caccia ai senza tetto è Emil Fouchon che, poco prima dell'arrivo di Natasha e Cance, elimina Randal. Riusciranno i due a vendicare la morte del padre della ragazza?

