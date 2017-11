SHERLOCK HOLMES: SOLUZIONE SETTEPERCENTO/ Su Rete 4 il film con Alan Arkin (oggi, 10 novembre 2017)

Sherlock Holmes: Soluzione settepercento, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 10 novembre 2017. Nel cast: Nicol Williamson e Robert Duvall, alla regia Herbert Ross. Il dettaglio.

Il film nel pomeriggio di Rete 4

Il film Sherlock Holmes: Soluzione settepercento va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 10 novembre 2017, alle ore 16.30. Un classico della cultura cinematografica internazionale, Sherlock Holmes: Soluzione settepercento è una pellicola del 1976 che è stata diretta da Herbert Ross, una commistione tra il giallo e la commedia, con battute divertenti atte a spezzare il dramma e la tensione della ricerca di questo o quel criminale. Sherlock Holmes è interpretato da Nicol Williamson, famoso per aver partecipato a film come 'Excalibur', 'L'esorcista III' e 'Nel fantastico mondo di Oz'. Il dottor Watson è invece rappresentato da Robert Duvall, premio Oscar per il film 'Tender Mercies-Un tenero ringraziamento', ha partecipato a decine di pellicole famose, su tutte 'Il Padrino'. Il dottor Freud è interpretato da Alan Arkin, premio Oscar nel 2007 per il film cult 'Little Miss Sunshine'. Infine, la bellissima Lola Deveraux è Vanessa Redgrave, premio Oscar grazie a 'Giulia', film del 1978. Un cast d'eccezione per un film assolutamente godibile. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SHERLOCK HOLMES: SOLUZIONE SETTEPERCENTO, LA TRAMA DEL FILM

La scena, si apre con un classico Sherlock Holmes in preda alla noia tra un caso e l'altro e arrabbiato perché l'opinione pubblica considera il professor Moriarty un genio della matematica e una mente brillante al pari di quella di Holmes, decide di aumentare le proprie dosi di cocaina. Celebre la sua convinzione che questo tipo di droghe aumenti le capacità intellettive. Watson però è preoccupato e così, aiutato dal fratello di Sherlock, decide di portare il detective a Vienna, per farsi curare dal dottor Sigmund Freud, un luminare della psicologia in quel periodo. Questi è convinto che attraverso l'ipnosi e un periodo di riposo, Holmes riuscirà a guarire e questi, dopo un inizio riluttante, decide di farsi aiutare. A questo punto, però, entra in scena Lola Deveraux, una cantante, ex cocainomane e paziente di Freud, ritrovata in un fiume dopo aver cercato, apparentemente, il suicidio. Holmes a quel punto si convince di voler indagare sul caso, aiutato da un'altra mente brillante e acritica come quella di Sigmund Freud, e con il sostegno del fedele Watson, iniziano una serie di peripezie condite da interpretazioni di fatti e indizi, che porteranno i tre a scoprire chi ha voluto fare del male a Lola e, soprattutto, perché.

