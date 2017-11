STRISCIA LA NOTIZIA/ Torna il tg satirico. Brumotti contro i parcheggiatori abusivi

Striscia la notizia va in onda anche oggi, venerdì 10 novembre, alle 20.40 su Canale 5. Tornano Enzo Iacchetti, Ezio Greggio e le veline. Nuovi servizi e irriverenti rubriche.

10 novembre 2017 Redazione

Striscia la notizia su Canale 5

Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che quest’anno compie 30 anni, torna anche questa sera, venerdì 10 novembre, alle 20.40 su Canale 5. La puntata di ieri sera, giovedì 9 novembre, ha registrato una media di 5.130.000 spettatori con uno share del 19.5%. Un ottimo risultato che riporta il programma di Canale al primo posto negli ascolti dell’access prime time: ieri, infatti, I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 4.951.000 spettatori con il 18.8% di share. Oggi dietro il bancone di Striscia ritroveremo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, al timone di una nuova puntata con nuovi servizi e ironiche rubriche. Non mancheranno gli stacchetti delle due veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva e il Gabbibo, che da quest’anno è animato da Rocco Gaudimonte dopo la scomparsa di Gero Cardarelli lo scorso agosto. Stasera però il tg satirico “sfiderà” la partita della Nazionale Italiana in onda su Rai 1 dalle 20.45.

IL SERVIZIO DI BRUMOTTI

Nella puntata di ieri di Striscia la Notizia è andato in onda un nuovo servizio di Vittorio Brumotti che continua la sua lotta contro tutti coloro che occupano irregolarmente i parcheggi dedicati alle persone con disabilità. Non è la prima volta che Striscia dedica un servizio a questo problema, evidenziando in tutta Italia queste infrazioni. Ieri 100% Brumotti si è recato in centro commerciale di Carugate mostrano numerose irregolarità e lasciando "ricordino" a tutti i trasgressori. “Servizio #striscia @brumottistar su parcheggi disabili . Nn giriamoci, ma facciamoli tutti sentire una #merda #gentedimerda”, ha scritto su Twitter un utente condividendo la denuncia di Striscia.

