Sara Affi Fella e Nicola Panico avvistati insieme/ La nuova tronista di Uomini e Donne ancora vicina al suo ex

Sara Affi Fella e Nicola Panico, la nuova tronista di Uomini e Donne avvistata insieme al suo ex fidanzato: cosa sta accadendo? Intanto lui smentisce la segnalazione...

10 novembre 2017 Anna Montesano

Avvistati insieme Nicola Panico e Sara Affi Fella, notizia che fino a pochi giorni fa non avrebbe fatto notizia ma che invece oggi è un vero e proprio scoop. Chi segue Uomini e Donne sa che nel corso della nuova registrazione del Trono Classico Sara Affi Fella è stata presentata da Maria De Filippi come una delle nuove troniste. Inevitabile la sorpresa nel scoprirlo, soprattutto visto che tutti credevano fosse ancora fidanzata con Nicola Panico che ha perdonato dopo un percorso fatto di alti e bassi a Temptation Island. La ragazza ha però svelato che Nicola dopo qualche settimana è tornato a mancarle di rispetto e questo l'ha portata ad allontanarsi da lui. Oggi Sara dichiara di non amarlo più eppure una segnalazione arrivata poche ore fa al Vicolo delle News svela che la nuova tronista di Uomini e Donne è stata avvistata proprio insieme al suo ex fidanzato Nicola.

ULTIMO CHIARIMENTO PRIMA DELL'ADDIO DEFINITIVO?

Stando a quanto svela la fonte, i due si trovavano faccia a faccia seduti al tavolo di un bar intenti a chiacchierare. Nessun atteggiamento affettuoso però tra i due ex, solo chiacchiere. È chiaro che dopo cinque anni insieme, Nicola, saputo del suo nuovo percorso a Uomini e Donne, abbia voluto rivederla per un chiarimento e per comprendere cosa sia realmente accaduto tra loro. Come ancora svela però il Vicolo delle News, Nicola pare abbia prontamente smentito l'avvistamento, dichiarando che lo scatto fatto dall'utente che li ha visti insieme poche ore fa sarebbe invece risalente a mesi fa. Che sia davvero questa la verità?

