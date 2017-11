Selvaggia Roma vs Sara Affi Fella / "Dicevi di essere felice con Nicola, ora sei sul trono di Uomini e Donne?"

Sara Affi Fella nuova tronista di Uomini e Donne, Selvaggia Roma la attacca sui social: "Dicevi di essere felice con Nicola Panico, ora sei sul trono?"; ma l'ex la difende

10 novembre 2017 Anna Montesano

Selvaggia Roma contro Sara Affi Fella

Sara Affi Fella è la nuova tronista di Uomini e Donne e sul web si è scatenata la polemica. Tra coloro che hanno criticato l'ex di Nicola Panico c'è anche un'altra fidanzata di Temptation Island che è Selvaggia Roma. Alla notizia che proprio l'amica è salita sul ben noto trono di Canale 5, l'ex di Francesco Chiofalo è sbottata su Instagram, lanciando una frecciatina per nulla velata a Sara. “Quando ti rendi conto che i peggio non erano gli altri ma lei! Sara ma come è possibile…Ci siamo sentite giorni fa!!! - esordisce Selvaggia in un messaggio postato su Instagram Story - Dicevi di essere felice con Nicola!!! Adesso sul trono?? Ragazzi ma l’amore dove sta? A no scusa, è preferibile lasciare Nicola per l’amore del trono! Sono senza parole c***o!”. Si dice spiazzata la Roma di fronte a questa novità ma anche se le sue dichiarazioni sono preda di critiche da quella parte del web che subito la accusa di essere "invidiosa".

SELVAGGIA CONTRO SARA MA NICOLA PANICO DIFENDE L'EX

Selvaggia, di fronte a queste accuse, risponde, senza ipocrisia, che come Sara avrebbe accettato il trono, palesando però una situazione ben diversa da quella della Affi Fella: "Io sono l'unica ad aver esposto il disagio di non aver visto sincerità su una persona che cambiava ogni 3x4!! Se lo facevo io sai i commenti? Ognuno deve avere i suoi tempi, non correre!" sottolinea la ragazza. Inaspettatamente in soccorso di Sara arriva proprio il suo ex Nicola Panico. Nel corso di un'intervista rilasciata a Isa e Chia, Nicola sembra proprio far riferimento alle accuse di Selvaggia e a queste rispondere così: Mi dà enormemente fastidio vedere le story di certe persone che si stanno duramente scagliando contro Sara…e lo stanno facendo solo e unicamente perché ci sarebbero volute essere loro al posto di Sara: lei è stata l’amica e la fidanzata perfetta, quindi non devono assolutamente screditarla!".

