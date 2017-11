Star Wars/ La nuova trilogia firmata da Rian Johnson ufficialmente confermata

L'annuncio ufficiale è finalmente arrivato: la nuova trilogia di Star Wars è servita e porterà la firma di Rian Johnson già regista de Gli Ultimi Jedi. Ecco i dettagli

10 novembre 2017 Hedda Hopper

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Si trattata di voci senza fondamento ufficiale, rumors che finalmente hanno trovato conferma per la gioia di alcuni fan e la disperazione di altri: Star Wars si arricchirà di una nuova triologia tutta firmata (salvo cambiamenti) da Rian Johnson. Sarà proprio il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi a dare vita all'ennesima trilogia tratta dal blockbuster per eccellenza. Ad annunciarlo ufficialmente sono state Disney e Lucasfilm che hanno confermato l'arrivo di una nuova triologia dopo Episodio IX. Il progetto porterà sul maxi schermo una storia tutta nuova fatta da ambientazioni originali e personaggi nuovi e tutto con la firma di Rian Johnson che sarà al timone di tutti e tre i film dopo la soddisfazione regalata alla produzione con The Last Jedi.

RIAN JOHNSON CONTUISTA LA LUCASFILM E OTTIENE LA GUIDA DI UNA TRILOGIA

Secondo i primi dettagli di questo enorme progetto sembra proprio che le storie della trilogia saranno separate anche dalla saga di Luke Skywalker e ci proietteranno in un angolo della galassia non ancora esplorato in altri film della saga di Guerre Stellari. La voce circolava già da qualche settimana ma la conferma è arrivata dal presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy che ha dichiarato: "Tutti noi abbiamo amato lavorare con Rian ne Gli Ultimi Jedi. È una forza creativa e guardarlo creare il film dall'inizio alla fine è stata una delle grandi gioie della mia vita. Rian farà grandi cose e noi gli abbiamo regalato una tela bianca per questa nuova trilogia". Per capire di cosa si parla e qual è stato il risultato finale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi dovremo attendere ancora un mese visto che il film arriverà nelle sale italiane solo il prossimo 13 dicembre. Sarà allora che capiremo questa voglia di questo maxi progetto?

