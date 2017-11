Stefano Laudoni e Valentina Vignali / Dopo la fine della storia lui si consola con un'altra, ecco chi è!

Stefano Laudoni e Valentina Vignali: lui dopo quattro anni di relazione ha incontrato un'altra? Ecco gli avvistamenti a Milano con la possibile nuova fiamma dello sportivo.

10 novembre 2017 Valentina Gambino

Stefano Laudoni, la nuova conoscenza dopo Valentina Vignali

Stefano Laudoni e Valentina Vignali si sono ufficialmente lasciati da qualche tempo. L'ex sportiva, condividendo su Instagram tutto il suo dolore, aveva quasi lasciato intendere che il suo ex fidanzato l'avesse tradita e lasciata nel peggiore dei modi possibili. A distanza di pochissime settimane dalla fine della loro relazione, pare che il buon Laudoni si sia già consolato tra le braccia di un'altra donzella. Dopo quattro anni di amore, la storia è finita lasciando il segno del cuore della cestista e facendo rimanere gli estimatori a bocca aperta in quanto, il loro rapporto sembrava più che solido, ed invece... Lui sembra avere conosciuto in un locale milanese un'altra ragazza. Le talpe del VicoloDelleNews, hanno beccato uno scoop non da poco. Tramite le Stories di Instagram ed un incrocio serrato di video, è stata evidenziata la possibile nuova fiamma di Stefano.

Ecco chi è la nuova frequentazione di Stefano Laudoni dopo Valentina Vignali

A quanto pare, la ragazza che fa nuovamente battere il cuore di Stefano Laudoni è Francesca Brambilla, classe 1992 nata a Bergamo. La giovane è famosa per aver partecipato a numerosi concorsi di bellezza ed avere sfilato e posato per numerosi brand importanti. Proprio nel suo sito ufficiale, la sua presentazione con tanto di "curriculum". "Sono stata 3 volte la coniglietta di Play Boy. Mi è capitato di essere ospitata in tante trasmissioni televisive come ad esempio Tiki Taka e Quelli che Il Calcio. Adoro il mondo dei motori e spesso mi capita di essere Pit Girls per il MotoGP. Ad Avanti un Altro con Paolo Bonolis ho interpretato la “Sorella dell’Alieno” nelle passate stagioni ed ora sono “La Bona Sorte”. Adoro la musica e faccio il DJ per serate ed eventi", si legge. Ed intanto, Valentina Vignali ha condiviso sempre sulle Stories uno scatto che lascia poco spazio all'immaginazione, cliccate qui per scoprire quale è stato il messaggio "tra le righe" della modella.

