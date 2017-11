THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni del 10 novembre 2017: Tom riuscirà a nascondere la sua missione segreta?

The Blacklist 5, anticipazioni del 10 novembre, su Fox Crime. Red cerca di catturare un ladro miliardario per la nuova attività, mentre Tom deve nascondere la valigia.

The Blacklist 5, in prima Tv assoluta su Fox Crime

THE BLACKLIST 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, lunedì 5 giugno 2017, Fox Crime trasmetterà un nuovo episodio di The Blacklist 5, in prima Tv assoluta. Sarà il 2°, dal titolo "Greyson Blaise N. 37". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Red (James Spader) continua a mettere in piedi la sua attività, distrutta in seguito alla morte del suo fidato braccio destro. Cooper (Harry Lennix) lo avvisa però che non potrà mantenere il segreto troppo a lungo sulla verità del legame che unisce il blacklister a Liz (Megan Boone), ovvero che Red è suo padre. Quest'ultimo coinvolge in seguito l'agente per rintracciare un nuovo nome del suo elenco e collegata a Smokey Putnum (Michael Aronov). Ressler (Diego Klattenhoff) invece viene informato che la Hitchin (Christine Lahti) è stata trovata priva di vita in circostanze misteriose, evento che ha messo in moto le maggiori agenzia federali del Paese. Dopo aver prelevato Putnum, Red rivela a Liz che il loro ostaggio si tratta di una persona chiave nelle strategie d'attacco del governo, che ha appreso da lui la modalità per spostare ogni tipo di truppa e eserciti in territorio nemico. Durante la strada vengono però fermati da dei finti Marshall, che avviano una sparatoria per ucciderli. Una volta salvato, Putnum rivela che i loro aggressori fanno parte delle teste rasate, un gruppo di un cartello del narcotraffico che ha numerosi agganci. Red decide di sfruttare il tutto a suo vantaggio, attirando i criminali in una trappola. Nel frattempo, Cooper chiede a Ressler alcuni dettagli sull'ultima volta in cui ha visto la Hoechlin, dato che potrebbe averla vista poco prima della sua morte. Il leader della task force ha infatti notato alcune lacune nel suo rapporto, ma l'agente sembra non avere nulla da nascondere. Grazie ad un diversivo, Smokey riesce in seguito a fuggire dal bagno e viene prelevato dalle teste rasate. Grazie ad Aram, Liz scopre che i criminali sono collegati ad un certo LeMarc (John Bedford Lloyd), che gestisce un'attività criminale nelle carceri del governo. Intanto, Ressler incontra Henry Prescott (James Carpinello) per via delle domande di Cooper e gli manifesta una forte agitazione per il piano che hanno messo in atto contro la Hoechlin, ma l'uomo è convinto di aver nascosto le loro tracce. Dopo aver rintracciato Smokey, Red convince LeMarc ad andarsene con un forte quantitativo di soldi che è pronto ad offrirgli, nonostante il rifiuto di Liz, che minaccia di sparargli. Una volta arrivati a destinazione, Red scopre che l'edificio in cui sono diretti è stato segnalato per una possibile minaccia bomba. Liz intuisce tuttavia che si tratta di una mossa di Smokey di non presentarsi in tribunale e riesce ad arrestarlo dopo un breve inseguimento. Liz scopre solo in seguito che Red voleva prelevare solo Heddie Hawkins (Aida Turturro), una contabile di suo interesse che insieme a Putnum vuole all'interno della sua nuova organizzazione. Più tardi, mentre Red viene informato da Dembe (Hisham Tawfiq) che una certa valigia non si trova, Tom fa il suo ritorno a casa con il bagaglio. Nel futuro, Tom si trova a terra sanguinante, mentre Red inizia a sparare verso di lui e sembra ucciderlo.

ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 2 "GREYSON BLAISE N. 37"

Dopo aver rimesso in piedi le basi per la sua nuova attività criminale, Red coinvolge Liz e la task force in una nuova operazione con lo scopo di rintracciare un certo Greyson Blaise. Si tratta di un blacklister miliardario che ha creato con le sue forze un impero e che come ladro di alta qualità rientra negli interessi di Red. Il blacklister intende infatti proseguire con la sua missione personale ed ha bisogno di altre figure chiave per potersi assicurare il meglio del mondo sotterraneo. Intanto, Tom dovrà affrontare dei nuovi ostacoli per impedire che Liz o addirittura Red scoprano che cosa contiene la valigia che il blacklister cerca con tanta determinazione. Abbiamo scoperto infatti grazie alla premiere della serie Tv che le strade di Tom e Red si stanno incrociando in modo indiretto e che presto porteranno ad un confronto fra i due uomini della vita di Liz.

