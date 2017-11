TOP CHEF ITALIA 2017 / Vincitore Fabiana, seconda Victoire. Eliminato LucA

Finale Top Chef Italia 2017, dopio una sfida all'ultimo coltello, vince Fabiana. La favorita Victoire arriva seconda, seguita da Luca, primo eliminato della puntata

Top Chef Italia 2017, vince Fabiana

È Fabiana la seconda Top Chef italiana. Dopo una sfida all'ultimo coltello, la giuria ha deciso: l’edizione 2017 del programma è stata vinta inaspettatamente da Fabiana. Seconda è arrivata Victoire, mentre Luca è stato il primo eliminato della puntata. La prima ad andare in finale è stata Victoire che, reinterpretando le animelle di vitello dello chef Anthony Genovese ha conquistato la giuria. Nella seconda sfida tra Fabiana e Luca, gli chef Annie Feolde, Giuliano Baldessari e Mauro Colagreco hanno premiato il piatto che, secondo loro, aveva più personalità, scegliendo Fabiana come concorrente della sfida finale con Victoire. Infine, nell’ultima gara le due donne si sono sfidate con un menu per 20 persone, composto da quattro portare, preparando piatti che le hanno sempre tenute in quasi pareggio, ma che alla fine hanno fatto pendere l’ago della bilancia a favore della mamma napoletana. La vittoria della donna è giunta quasi inaspettata, dal momento che i più davano per vincitrice la congolese Victoire, anche se il pubblico tifava proprio per Fabiana.

IL SERPENTE E LA PANTERA

Nonostante Victoire fosse la favorita, Fabiana l’ha spodestata. La giovane vincitrice ha combattuto con il coltello tra i denti, lavorando alacremente per poter sconfiggere l’avversaria e riuscendoci nonostante le polemiche: la sfida finale, infatti, è stata pepata dalla polemica di Victoire, che ha accusato Fabiana di essere stata aiutata da Cinzia, ex concorrente, nella preparazione del menu. Le due donne hanno combattuto con strategie e menu assai differenti, al punto da essere state soprannominate il serpente e la pantera dallo chef Colagreco, per il loro diverso modo di fare, più aggressivo quello di Victoire, più dolce e semplice quello di Fabiana. Alla fine, il metodo di Fabiana ha avuto la meglio e Victoire non è riuscita a “entrare nel firmamento”, come ha commentato a inizio puntata. L’ambizione di Luca, invece, è stata arrestata alla seconda sfida: dovendo preparare un pesce serra, scegliendo tra ingredienti noti o sconosciuti, ha sempre rischiato scegliendo l’ignoto, strategia che alla fine non è stata premiata.









