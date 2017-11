UN POSTO AL SOLE / Benvenuto piccolo Antonio, figlio di Eugenio e Viola (Anticipazioni)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 10 novembre: Viola dà alla luce il piccolo Antonio, attorniata dall'affetto di tutta la sua famiglia e delle amiche più care.

10 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Dopo tante brutte notizie, la puntata di Un posto al sole di oggi sancirà l'attesissimo arrivo di Antonio, il figlio di Viola ed Eugenio. La figlia di Ornella è riuscita a tornare a Napoli prima del lieto evento, anche se con qualche difficoltà e oggi sarà chiamata ad affrontare le difficili fasi finali del parto. Tutto la famiglia sarà al suo fianco e insieme a lei ci saranno anche le amiche di sempre: Elena e Angela non potranno mancare nel giorno più bello della vita dell'amica che conoscono da quando erano bambine. Il più agitato di tutti sarà Raffaele che, in certi momenti, sembrerà persino più spaventato dei futuri genitori ma alla fine ogni cosa andrà per il meglio: Antonio, nome scelto già durante i nove mesi della gravidanza, verrà alla luce sano e forte, portando gioia in tutti i presenti. Non potrà mancare Patrizio, che per qualche ora metterà da parte i problemi sentimentali per dedicarsi all'arrivo del suo primo nipotino.

Un posto al sole: il parto di Viola

Nel giorno tanto felice per la famiglia Giordano, Patrizio si troverà al suo fianco anche Rossella, ancora furiosa con lui per il tradimento con Asia. Nella puntata di Un posto al sole di questa sera, vedremo la coppia avvicinarsi per qualche minuto sulla scia dell'entusiasmo: sarà questo il punto di inizio per un clamoroso avvicinamento? Franco sarà ancora deluso per l'assenza degli atleti alla rimpatriata da lui organizzata e sarà costretto a rendersi conto di sentire un gran vuoto, dopo avere archiviato un'attività che per anni gli aveva dato grandi soddisfazioni. Deciso a dimenticare il passato, Boschi accetterà quindi la proposta di Michele di intervistare don Peppino alla radio per parlare della piaga dell'usura. E mentre il suo ex compagno cercherà di fare un passo avanti nella sua nuova vita, Angela ascolterà le confessioni di Elena, sempre più turbata dall'imprevisto e pericoloso avvicinamento a Roberto.

© Riproduzione Riservata.